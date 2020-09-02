《ＩＰＯ反應》百勝中國（９９８７）首天孖展６０億，超購近７倍

《經濟通通訊社２日專訊》百勝中國（０９９８７）昨天首日招股，《信報》報道，認購反

應不過不失，８間券商合共借出約６０﹒２億元孖展額，相當於公開發售集資額超購約６﹒６７

倍。

報道指，百勝中國獲輝立借出約２５億元孖展額，海通借出約１８億元，耀才

（０１４２８）及凱基亦分別借出約７億及６億元。至於較多散戶使用的富途，昨天則未為百勝

中國借出孖展，其手機程式上顯示訊息「暫無融資額度，富途正在積極爭取」。（ｈｌ）

