【新冠肺炎】周五起食肆堂食延至１０時，重開健身室及戶外運動場

《經濟通通訊社２日專訊》食物及衞生局局長陳肇始於記者會上宣布示，本港將自周五（４
日）起，放寬晚市堂食至晚上１０時，仍限每枱２人。
另外，健身中心、按摩院、部分遊樂及戶外運動場所等可以有條件重開，但溜冰場、遊戲機
中心、派對房間、卡拉ＯＫ及泳池等仍要關閉。
健身中心重開後，每個健身器械或器材最多容納４人，器械要相隔１﹒５米或有隔板阻隔，
每次使用器械後要清潔消毒，連教練在內每一組訓練或課堂亦最多４人，蒸汽浴和桑拿設施要關
閉。（ｃｗ）
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