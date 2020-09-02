《新股上市》傳嘀嗒出行擬來港上市，籌資最多５億美元

《經濟通通訊社２日專訊》據《路透》旗下ＩＦＲ報道，內地網約車公司嘀嗒出行考慮在香
港上市，擬集資３億至５億美元（約２３﹒４億至３９億港元）。
報道指，嘀嗒出行正與財務顧問探討上市事宜，最快本月或下月遞交上市申請，或於年底或
明年初上市。
截至今年８月３１日，嘀嗒出行的整體註冊用戶數已突破１﹒８億，註冊車主數突破
１９００萬，認證通過車主超過１０００萬；累計註冊出租車司機數量超過１９０萬，累計認證
通過出租車司機數量超８０萬。（ｂｉ）
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