《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，西班牙外長與楊潔篪會談

《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），內地公布財新服務業ＰＭＩ，西班牙外長與中共

中央政治局委員楊潔篪會談。



＊西班牙外長與中共中央政治局委員楊潔篪會談＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利出席哈

佛大學肯尼迪政府學院主辦的網絡論壇，主題為「未來的經濟框架」。

明日，西班牙外長Ａｒａｎｃｈａ Ｇｏｎｚａｌｅｚ Ｌａｙａ與中共中央政治局委員、

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談。

明晚１０：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利就加密貨幣和穩定幣的未來發表講話。



＊中國公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布ＩＳＭ非製造業綜合指數＊



在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布８月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）料由

５４﹒１下降至５３﹒９。

５：００ｐｍ，歐元區公布７月零售銷售，年率料由１﹒３％升上１﹒９％。

７：３０ｐｍ，美國公布８月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ裁員人數。８：３０ｐｍ，美國公布７月

貿易收支，料貿赤由５０７億美元擴闊至５８０億美元。美國首次申請失業救濟金人數料由

１００﹒６萬下降至９５萬；連續申請失業救濟金人數料由１４５４萬元下滑至１４００億元。

９：４５ｐｍ，美國公布８月服務業採購經理人指數，料由５０升上５４﹒７。１０：００ｐｍ

，美國公布８月ＩＳＭ非製造業綜合指數。



＊大家樂派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：大家樂集團（００３４１）、中國支付通（０８３２５）

、聯合集團（００３７３）和時富金融服務集團（００５１０）（ｈｏ）

