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即市新聞

02/09/2020 19:21

《再戰明天》內地公布財新服務業ＰＭＩ，西班牙外長與楊潔篪會談

　　《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），內地公布財新服務業ＰＭＩ，西班牙外長與中共
中央政治局委員楊潔篪會談。

＊西班牙外長與中共中央政治局委員楊潔篪會談＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利出席哈
佛大學肯尼迪政府學院主辦的網絡論壇，主題為「未來的經濟框架」。
　　明日，西班牙外長Ａｒａｎｃｈａ　Ｇｏｎｚａｌｅｚ　Ｌａｙａ與中共中央政治局委員、
中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談。
　　明晚１０：００ｐｍ，英倫銀行總裁貝利就加密貨幣和穩定幣的未來發表講話。

＊中國公布財新服務業ＰＭＩ，美國公布ＩＳＭ非製造業綜合指數＊

　　在數據方面，明早９：４５ａｍ，中國公布８月財新服務業採購經理人指數（ＰＭＩ）料由
５４﹒１下降至５３﹒９。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布７月零售銷售，年率料由１﹒３％升上１﹒９％。
　　７：３０ｐｍ，美國公布８月Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ裁員人數。８：３０ｐｍ，美國公布７月
貿易收支，料貿赤由５０７億美元擴闊至５８０億美元。美國首次申請失業救濟金人數料由
１００﹒６萬下降至９５萬；連續申請失業救濟金人數料由１４５４萬元下滑至１４００億元。
９：４５ｐｍ，美國公布８月服務業採購經理人指數，料由５０升上５４﹒７。１０：００ｐｍ
，美國公布８月ＩＳＭ非製造業綜合指數。

＊大家樂派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：大家樂集團（００３４１）、中國支付通（０８３２５）
、聯合集團（００３７３）和時富金融服務集團（００５１０）（ｈｏ）

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