《小傳日記》中美續膠著，魚缸走勢弱；新經佬風騷，科指創新高！

《小傳日記》隔晚花旗國孖屐全線高收，加上花旗延長豁免部分神州進口貨關稅至年底，包

括智能手錶、藍牙及穿戴式數據傳輸設備等，帶動香江魚缸高開５５點報２５２３９點，不過升

幅迅速蒸發。花旗國國務卿蓬佩奧以冷戰比喻中美關係啊，又話會喺幾日或幾周後公布有關制裁

神州嘅最新行動，包括希望孔子學院年底前喺花旗國消失。Ａ場反覆向下，內險同內銀佬都腳軟

瞓低，魚缸早段最多跌２５３點低見２４９３１，失守兩萬五關。不過今日科網佬繼續風騷，Ｑ

Ｑ（００７００）表現理想，支持魚缸升幅收窄。午後，魚缸重拾動力，並一度由跌轉升，不過

最終埋單都要跌６４點報２５１２０，主板成交１５９５﹒８１億銀，成交增加近一成半。

國貨佬齊頭報１００００，跌１２點或跌唔夠半巴仙。恆生科技指數報７９０９，升２３４

點或升逾３巴仙創新高。人仔走高，華潤置地（０１１０９）漲近６巴仙，報３８銀，係表現最

好嘅藍戰士；中聯通（００７６２）挫逾３巴仙，報５﹒４３銀，係表現包尾藍戰士。

Ａ場方面，上證綜指報３４０４，跌５點或跌唔夠半巴仙，深成指數報１３８８７，升３７

點或升唔夠半巴仙，兩市成交９６９０﹒３２億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）軟逾１巴仙，報３３﹒１５銀；ＱＱ漲逾１巴仙，報

５４５銀；生發發（００３８８）軟唔夠半巴仙，報３９４銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低半巴

仙，報８０銀；中資電訊佬繼續捱沽，神州移動（００９４１）跌逾１巴仙，報５３﹒０５銀；

建行（００９３９）挫２巴仙，報５﹒３８銀，盤中曾創一年低。



＊缸友唔嫌貴科網續威勢，美佬話免稅手機佬唔頹＊



花旗納指今日又破新高，拉起科網佬繼續有得炒！而今日ＡＭＸＪ威威齊破頂，包括京東（

０９６１８）飆高逾７巴仙，報３３２銀；阿里巴巴（０９９８８）跳高近３巴仙，報２９１﹒

２銀；美團點評（０３６９０）炒高逾３巴仙，報２７２﹒８銀。而小米（０１８１０）雖然今

日表現有啲反覆，今朝曾急升破頂後無力倒跌，不過今日午市成功追上，最終收市彈上近半巴仙

，報２５﹒７銀。

花旗國延長豁免部分神州進口貨關稅到年底，消息令喺中美關係風眼嘅手機佬反彈，升勢最

勁嘅喺比亞迪電子（００２８５）飛高逾一成四，報３８﹒２５銀；丘鈦（０１４７８）就彈上

近１巴仙，報９﹒８５銀；而手機「孖寶」都齊齊飛高！舜宇（０２３８２）跳高逾５巴仙，報

１２０﹒３銀；瑞聲（０２０１８）走高逾１巴仙，報４９﹒８銀。不過都有手機佬潛水，鴻騰

精密（０６０８８）跳落逾１巴仙，報３﹒３８銀；富智康（０２０３８）潛水逾１巴仙，報０

﹒９２銀。



＊內銀遭看淡股價向下行，八月銷量增車佬真開心＊



神州經濟雖然近期有反彈跡象，不過錢莊生意就幾難做下，惠譽估計下半年內銀純利跌幅可

能加劇，而大行摩通又睇淡內地錢莊並下降評級。今日錢莊板塊都無嚟神氣，郵儲銀行（０１６

５８）跪低逾３巴仙，報３﹒５４銀；工行（０１３９８）潛逾２巴仙，報４﹒２２銀；中行（

０３９８８）軟１巴仙，報２﹒４９銀；招行（０３９６８）逆漲近２巴仙，報３７﹒２５銀；

交行（０３３２８）挫逾１巴仙，報３﹒９５銀。

不過車佬反而有小反彈，因為中汽協話８月汽車銷量按年增長一成一，加上吉利（００１７

５）回Ａ進入最後直路，部分砵砵車都跳高，吉利抽高逾３巴仙，報１７﹒６６銀；中升（００

８８１）彈逾１巴仙，報４９﹒９銀；廣汽（０２２３８）回吐逾２巴仙，報６﹒７８銀；比亞

迪（０１２１１）跌逾１巴仙，報８６﹒５５銀；長汽（０２３３３）連升三日，漲近半巴仙，

報９﹒２銀。



＊神州新政出教育佬即摔，望良藥有靈藥佬欣向榮＊



神州要求增強民辦義務教育規範管理，而教育部等五部門上月底都印發《關於進一步加強和

規範教育收費管理的意見》，強調要處理好教育收費同財政撥款、進一步完善教育收費政策、制

度、監管體系，及提升教育收費治理能力。孖屐驚政府加強監管收費，教育佬腳都震埋，睿見教

育（０６０６８）同天立教育（０１７７３）大插兩成四，分別報３﹒１５銀同６﹒７３銀；楓

葉教育（０１３１７）潛近一成八，報２﹒５３銀；成實外教育（０１５６５）跪低逾一成二，

報２﹒５３銀；宇華教育（０６１６９）無咗近半成，報７﹒２１銀。

中生製藥（０１１７７）開發嘅治療乳腺癌藥物獲頒註冊證書，踼高逾４巴仙，報９﹒２７

銀。康希諾生物（０６１８５）已經開始重組新型冠狀病毒疫苗的第三期臨床試驗，但未能夠幫

到佢股價止跌，今日收挫近２巴仙，報１５６銀，盤中曾創逾四個月低。藥明生物（０２２６９

）染藍前再遭大股東折讓近７巴仙減持，軟近２巴仙，報１９４﹒４銀。勵晶太平洋（００５７

５）將公布生物技術同長壽醫學領域嘅業務更新，飆逾一成六，報０﹒１２３銀。請請！



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