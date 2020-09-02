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即市新聞

02/09/2020 10:00

《錢來自有方－陳玉麗》提防跌入社交媒體層壓式銷售陷阱

　　《錢來自有方》網上不時有一些標榜賺錢快的投資廣告，又或者在社交媒體例如
Ｆａｃｅｂｏｏｋ，ＷｈａｔｓＡｐｐ，ＷｅＣｈａｔ等有一些招攬投資的訊息，這些可能都是
層壓式騙局。近年就有一些關於投資虛擬貨幣、交友軟件，又或者是代理其他手機應用程式的層
壓式騙案，行騙對象是一眾社交媒體用戶。

＊用小甜頭引誘你上當＊

　　層壓式騙案主要以高回報，在家輕鬆賺錢作招徠，以吸引人們付錢參加計劃。參加者起初可
能會得到一些甜頭，例如得到計劃所聲稱的回報，但這些往往是騙徒引誘參加者加碼投資的誘餌

　　如果參加者成功招攬其他人參加計劃，也會得到佣金，例如更高的投資回報作報酬。層壓式
騙局來得快，散得亦快，騙徒得手後就會逃之夭夭，到參加者再收不到利息，意識到自己受騙時
，往往為時已晚，追討不了本金。
　　社交媒體互動性強和傳播速度快，騙徒亦看中這些特點，編造不同的投資計劃，在社交媒體
尋找受害人。不想墮入層壓式騙局，就要注意以下事項。

＊重要事要講三次﹕不要貪、不要貪、不要貪＊

　　為了引人上當，騙徒所編造的投資計劃，往往以容易賺、回報高和低風險做賣點。若然輕信
騙徒聲稱的投資機遇，就會成為騙徒的點心。

＊切勿輕信網上所謂「專家」＊

　　騙徒可以扮成投資專家，向人們推銷各種「有賺無蝕」的投資機會，例如虛擬貨幣。防人之
心不可無，不要隨便相信網絡上的陌生人，也不要隨便投資於一些不認識的投資項目。

＊Ｓｈａｒｅ訊息要三思＊

　　在社交平台收到一些轉發訊息的請求，我們可能會不假思索就轉發出去。之不過，如果訊息
出自騙徒，以及關於一些投資計劃的招攬和推介，我們就不要隨便轉發，這樣可以減低其他人，
包括朋友中伏的機會。

＊多留意騙局資訊＊

　　多看新聞，可以讓你了解流行騙案的手法和運作。

《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管　陳玉麗》

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