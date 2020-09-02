港股全日低收６４點失２０天５０天線，科指高位收破頂兼跑贏大市

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國科技股造好，帶動恆生科技指數的龍頭股同樣造好，科

指以全日最高位收市兼跑贏大市，恆指則繼續在２５０００水平穿梭。

恆指今早高開５５點報２５２３９，已是全日最高位，隨後迅速擴大跌幅至２５３點，低見

２４９３１，連續第二日日中曾跌穿２５０００關，並失守２０天、５０天線（約２５１４５、

２５１４６），午後一度幾近突破早上高位，惟無功而回，最終收報２５１２０，跌６４點或跌

０﹒２６％，主板成交１５９５﹒８１億元，按日增加近１５％。國企指數報１００００，跌１

２點或跌０﹒１２％。

科指ＥＴＦ明日及後日（３、４日）分別各有一隻ＥＴＦ登場，科指率先炒高，最終以全日

最高位收市，報７９０９，升２３４點或升３﹒０６％，為指數面世以來首次破頂。

北水繼續加持港股，全日淨流入４０﹒２８億元，按日增逾３６％，連續第十日淨流入港股

。

Ａ股方面，滬綜指微跌０﹒１７％，報３４０４﹒８點；深成指微升０﹒２７％，創業板指

走高０﹒７８％。兩市全日成交９６９０億元，按日增加１３﹒８％，外資連續三日淨流出。



＊龍頭科網股近全線破頂，比亞迪電子最佳科指股＊



大市值科網股繼續當道，ＡＴＭＸＪ中，除騰訊（００７００）外，其餘四股日內均曾破頂

。阿里巴巴（０９９８８）曾高見２９２元，收市則報２９１﹒２元，走高２﹒９７％。美團點

評－Ｗ（０３６９０）最高見過２８０元，最終高收３﹒１％，報２７２﹒８元。小米集團－Ｗ

（０１８１０）先升後回，高見２６﹒９５元破頂後倒跌，一度倒插逾３％低見２４﹒７元，收

報２５﹒７元，微升０﹒３９％。京東集團－ＳＷ（０９６１８）高見３３７﹒２元，收市則報

３３２元，仍飆７﹒３７％，市值突破一萬億元，達１０３９０億元。至於騰訊（００７００）

走高１﹒１１％，報５４５元，惟其為ＡＴＭＸＪ中，大戶主動買沽比率及資金淨主動買入表現

最理想的股份。

除龍頭股外，個別科網相關股亦獲資金青睞。美國延長豁免部分中國進口貨關稅至年底，作

為風眼的手機設備股普遍反彈。比亞迪電子（００２８５）領軍，抽升１４﹒０１％，報３８﹒

２５元。舜宇（０２３８２）跟升５﹒０７％，報１２０﹒３元。瑞聲（０２０１８）表現相對

遜色，僅微升１﹒０１％，報４９﹒８元。另外，閱文（００７７２）向執行董事授出受限制股

份單位，單日急飆１０﹒５２％，報５５﹒７元，突破雙底頸線。



＊內房物管個別走，本地地產股反彈＊



內房陸續公布上月銷售數字，加上市場憧憬「金九銀十」銷情，而人民幣持續向好，個別內

房股走高。華潤置地（０１１０９）據報分拆旗下華潤萬象集資逾７８億元，股價再抽升５﹒８

５％，報３８元，為全日表現最佳藍籌。時代中國（０１２３３）上月合同銷售額增近４１％，

全日走高３﹒０７％，報１２﹒０８元。龍湖（００９６０）跟漲２﹒４％，報４２﹒６５元。

不過，另外兩隻內房藍籌－－碧桂園（０２００７）及中海外（００６８８）分別創逾三個月及

五個月新低，碧桂園盤中低見９﹒３２元，收報９﹒４４元，跌０﹒６３％；中海外低見２１﹒

３元，收市報２１﹒６５元，跌０﹒６９％。

物管股同樣個別走，普遍錄淨主動賣出。雅生活服務（０３３１９）挫２﹒４％，報３８﹒

６５元，創一個月新低；碧桂園服務（０６０９８）升１﹒１２％，報５４﹒２元；保利物業（

０６０４９）升１﹒５７％，報６８﹒０５元；三股全錄淨賣出。而永升生活服務（０１９９５

）則是少有的價升並錄淨買入的物管股，收高升３﹒２６％，報１６﹒４８元，淨買入逾４９１

萬元。

不過，受惠本地疫情緩和，以及港府再度放寬防疫措施，最新公布周五（４日）起食肆堂食

延至１０時，本地地產股造好。領展（００８２３）抽升４﹒８３％，報６４﹒０５元。九置（

０１９９７）揚２﹒１８％，報３２﹒８元。信置（０００８３）跟升１﹒１１％，報９﹒０８

元。



＊受累政策教育股大成交急瀉，「３０３３」未如科指般破頂＊



中央通過規範民辦義務教育意見，市場憂慮內地將加強監管民辦教育機構，教育股重挫，多

隻錄雙位數跌幅，並大成交下瀉。睿見教育（０６０６８）急瀉２４﹒１％，報３﹒１５元。天

立教育（０１７７３）下滑２３﹒４４％，報６﹒７３元。楓葉教育（０１３１７）走低１７﹒

８６％，報２﹒５３元。

其他焦點股方面，阿里巴巴增持圓通速遞（滬：６００２３３）１２％股權，圓通速遞Ａ股

漲停，收報１８﹒３７元人民幣；本港上市的子公司圓通速遞國際（０６１２３）則獲瘋炒，最

多曾飆逾２﹒７７倍，高見７﹒５元，收市報７﹒１５元，急漲２﹒５９倍。另外，香港電視（

０１１３７）隨內地電商股繼續炒起，曾飆逾一成高見１３﹒３元，連續第四日創新高，收市則

報１３﹒１元，升８﹒８％。以現價計，港視已連升３日，累計升幅３７﹒６１％。

正如上文提到，周四、五均有科指ＥＴＦ登場，明日（４日）掛牌的是由華夏基金發行的恆

生科技指數ＥＴＦ（０３０８８），上市價１０元，每手買賣單位２００個，管理費、全年經常

性開支比率，以及估計追蹤偏離度均最吸引。至於目前主板市場唯一一隻追蹤科指的ＥＴＦ－－

南方恆生科技（０３０３３）未有跟隨科指破頂收市（因歷史高位為第一口價２０元），日內最

高僅見７﹒９８５元，升幅３﹒６３％，收市報７﹒９３５元，升２﹒９９％，較官網的實時估

計每基金單位資產淨值７﹒９０６４元呈溢價０﹒３６％。（ｋｌ）

