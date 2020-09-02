《鍾之日記》阿里增持，圓通瘋漲

《鍾之日記》９月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



地緣政治風險仍左右市場情緒，除中印邊境爭端再起，南海局勢持續緊張外，中國外長王毅

批評捷克議長訪台事件引發歐盟反彈。此外，有傳美國有意驅逐所有中國公派學生學者，一旦實

施，則後續影響或難以預計。而美國貿易代表辦公室最新宣布，已延長一系列中國產品的免加徵

關稅的有效期至今年年底，不過並非將期限延長一年，市場估計美國僅延期四個月，可能是為了

保留籌碼，促使中國繼續落實第一階段貿易協議。獲延期的商品，包括科技及醫療產品等。



＊港股大市值科網當道，Ａ場外資流走＊



香江魚缸今早高開５５點報２５２３９，已是全日最高位，隨後迅速擴大跌幅至２５３點，

低見２４９３１，最終收報２５１２０，跌６４點或跌０﹒２６％，主板成交１５９５﹒８１億

元，按日增加近１５％。

科指ＥＴＦ明日及後日（３、４日）分別各有一隻ＥＴＦ登場，科指率先炒高，最終以全日

最高位收市，報７９０９，升２３４點或升３﹒０６％，為指數面世以來首次破頂。

大市值科網股繼續當道，阿里巴巴（０９９８８）曾高見２９２元，收市則報２９１﹒２元

，走高２﹒９７％。美團（０３６９０）高收３﹒１％，小米（０１８１０）高見２６﹒９５元

破頂後倒跌，一度倒插逾３％低見２４﹒７元，收報２５﹒７元，微升０﹒３９％。京東集團（

０９６１８）飆７％，市值突破一萬億元，達１０３９０億元。

滬深股市今日滬弱深強，滬綜指爭持三千四，半日高開低走，午後保持窄幅跌勢，全日軟０

﹒１７％，報３４０４﹒８點，三千四幸保不失，深成指升０﹒２７％。兩市全日成交

９６９０億元人民幣，按日增加１３﹒８％，外資連續三日通過陸股通從Ａ股撤出，今日淨沽出

６６億人民幣，三日累計近１５０億人民幣。



＊阿里劍指圓通控股權，圓通速遞國際瘋漲數倍＊



圓通速遞（滬：６００２３３）公告，公司控股股東及實際控制人擬向阿里巴巴

（０９９８８）轉讓３﹒７９億股公司股份，轉讓價款為６６億元（人民幣．下同），折合每股

價格１７﹒４０６元，較圓通上日收市價呈溢價約４％。轉讓股份佔圓通１２％權益，完成後阿

里將持有圓通２２﹒５％股權。

早前外電報道，阿里目標控股作為中國第三大速遞公司的圓通速遞，正在與圓通實控人協商

。圓通速遞全日漲停，報１８﹒３７元人民幣，而圓通分拆至香港上市的圓通速遞國際

（０６１２３）則啟動瘋漲模式，全日價飆２﹒５９倍，收市報７﹒１５元，創逾兩年半新高。

民營快遞行業「六巨頭」有五家加入阿里系，除了圓通還有韻達（深：００２１２０）、申

通（深：００２４６８）、百世和中通。韻達全日升２％，申通漲３﹒４％。

圓通為最早與淘寶合作的快遞公司之一，２００５年，圓通作為第一家接入淘寶網的加盟制

快遞，率先打開了淘寶包郵的市場。２０１５年，阿里入股圓通，圓通的市場份額首次超過「老

大哥」申通快遞，排到了民營快遞公司第一位。

此次阿里增持圓通，兩者將在快遞、航空、國際、技術四大領域展開長期合作，未來共同探

索數字化的新物流。



＊中央嚴控金融風險，撥備或大增內銀受壓＊



內媒報道指人民銀行、銀保監會等金融監管部門正密集籌劃，針對資產質量劣變、新一輪資

產泡沫等潛在風險，研究更多防控舉措，將加大不良資產、高風險影子銀行等重點領域的處置力

度。

銀保監早前公布，今年第二季末，商業銀行不良貸款餘額２﹒７４萬億元，較上季度末增加

１２４３億元﹔商業銀行不良貸款率１﹒９４％，較上季度末增加０﹒０３個百分點。

報道透露，針對信貸資產質量問題，相關部門將引導機構通過提前加大撥備計提等，盡最大

可能提早處置不良資產。此外，更多防風險補短板政策措施將推出，包括抓緊研究提出國內系統

重要性銀行名單等。

全球評級機構標普就中行（０３９８８）業績發報告提到，認為部分行業的復甦將較為緩慢

，例如交通和旅遊相關行業，因此認為中行將持續面臨較高的不良貸款形成壓力。而未來１２個

月內撥備壓力也將使中國銀行的盈利能力持續承壓。

新冠肺炎為內地經濟帶來巨大衝擊，內銀除了要肩負讓利實體經濟的「國家任務」，不良貸

款上升亦拖累盈利能力。內銀股今日顯著受壓，郵儲銀行（０１６５８）再挫３﹒５％，工行（

０１３９８）跌２％，建行（００９３９）跌２％，農行（０１２８８）亦軟１﹒６％。



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