《股林淘金－林家亨》經濟數據好，美股繼續升

《股林淘金》美國昨天（１日）公布的ＩＳＭ製造業及新訂單數據表現良好，高於市場預期

，美股道指開市後轉跌回升，全日反覆上揚，以接近全日高位收市，報升２１５點，納指上升

１６４點，達１﹒３９％，再創新高紀錄。

預計今日（２日）港股表現早上較為落後，但隨後跟隨Ａ股和美股造好，昨晚恆指夜期雖然

跌穿２５０００點，但恆指今天會力守２５０００點水平之上，若有接近此水平可以繼續吸納大

市值或藍籌股，未來恆指應可慢步復甦。美國蘋果手機表示在今年秋季將會推以７５００萬部

５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ為目標的銷售行動，其主要製造將交付於位於中國鄭州的鴻海，這消息或有

利於舜宇光學（０２３８２）及瑞聲科技（０２０１８）之短、中期股價後向。投資者可予留意

。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有瑞聲科技股份



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