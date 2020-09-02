《經濟通通訊社２日專訊》據《路透》引述知情人士稱，螞蟻集團計劃在上海科創板籌資的
金額或超過在香港的籌資，總籌資規模高達３００億美元。該兩地上市計劃也是對科創板的重大
支持。知情人士進一步透露，這可能成為全球規模最大的首次公開募股（ＩＰＯ）。
資深投行人士王驥躍早前表示，螞蟻集團有望在９月１０日前後通過上市委，１４日前後申
請註冊，當周獲批，１０月２０日前後上市。上交所官網周一（３１日）顯示，螞蟻集團科創板
ＩＰＯ審核狀態變更為「已問詢」。（ｗｌ）
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02/09/2020 16:59
【螞蟻上市】據報螞蟻集團Ａ股科創板籌資金額將超過Ｈ股
《經濟通通訊社２日專訊》據《路透》引述知情人士稱，螞蟻集團計劃在上海科創板籌資的
金額或超過在香港的籌資，總籌資規模高達３００億美元。該兩地上市計劃也是對科創板的重大
支持。知情人士進一步透露，這可能成為全球規模最大的首次公開募股（ＩＰＯ）。
資深投行人士王驥躍早前表示，螞蟻集團有望在９月１０日前後通過上市委，１４日前後申
請註冊，當周獲批，１０月２０日前後上市。上交所官網周一（３１日）顯示，螞蟻集團科創板
ＩＰＯ審核狀態變更為「已問詢」。（ｗｌ）
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