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即市新聞

02/09/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》８隻生科股在恒綜指，卻未能納入港股通範圍

　　《投資智慧》恆指公司宣布，諾誠健華（０９９６９）、沛嘉醫療（０９９９６）、啟明醫
療（０２５００）、康寧傑瑞（０９９６６）、康方生物（０９９２６）、百濟神州
（０６１６０）、康希諾生物（０６１８５）及信達生物（０１８０１）等八隻生物科技相關股
，未能按原來計劃加入「港股通」相關指數，因為未能確定未有盈利的生物科技公司是否符合加
入「互聯互通」資格，所以即使股份已獲納入恆生綜合指數，但不會按照８月１４日公布的指數
檢討結果，在９月７日被納入一系列「港股通」相關指數。實際上，恆生綜指中平均市值高於
５０億港元的普通股票可以被納入港股通。

　　目前港股通調整規則包括大多數恆生綜合大型指數成分股、中型指數成分股及小型股指數成
分股；且成分股定期調整考察截止日前１２個月港股平均流通市值不低於５０億港元；上市時間
不足十二個月的按實際上市時間計算市值。市場對此感到意外，這類型生物科技公司在港股通參
考指數中，但未能納入港股通股票範圍。
　
　　事實上，生物科技行業生命周期長，產品從研發到上市可能長達１０年，新藥研發所需資金
可能高達１０億美元。以新冠肺炎疫苗為例，各國願意投放大量資金亦是加速疫苗研發的原因之
一，如美國政府便與Ｎｏｖａｖａｘ、輝瑞、ＢｉｏＮＴｅｃｈ等公司，簽訂合共３５億美元
（約２７５億港元）合約，訂購２億劑疫苗。美國動用十億美元與美國強生合作研發，又同步建
設年產量達十億劑的廠房。故此，對於這類型著重創新與研發的生物科技製藥股，研發成本相當
高。至於估值方面，這類型生物製藥股公司最為看重是研發能力及在研藥物儲備
（Ｐｉｐｅｌｉｎｅ），盈利表現反而是其次。因生物科技（Ｂ類）企業尚未盈利，產品處於研
發狀態，難預測未來商業價值。生物科技和創新療法是未來重要趨勢，無論是前景或是增長空間
，明顯高於傳統製藥企業。故當局在考慮生物科技製藥股在納入港股通時，並不能以傳統醫藥股
的準則而一概而論。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
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