《拆局麒想－林嘉麒》首程（６９７）疫中報捷停車基金管理續憧憬

《拆局麒想》近年多次推介的首程控股（００６９７）中期業績不負所望再有驚喜，歸屬母

公司股東淨利達４﹒４１億元，較去年同期大幅增長４５％的同時，亦較盈喜指不低於三成增長

更高，屬喜上加喜。其中，停車業務經歷了兩年的業務培育期後，首次實現盈利，上半年實現收

入同比增長１２６％，實現淨利２﹒１８億港元，累計簽約車位規模已到１０﹒６８萬個，較去

年同期實現翻倍增長。由於業績持續改善，集團也回饋股東，增加了中期派息，由去年的２億港

幣中期股息調整至３億港幣，大增５０％，每股由０﹒７３仙，增加至４﹒３３仙（公司２月時

股份５合１），在疫情下有此成績絕對收貨。



＊中期業績喜上加喜＊



停車業務屬於剛需，因此疫情下仍可逆勢增長。首程控股一直深耕區域市場，立足京津冀、

長三角、大灣區和西南區四大區域，在２０２０年上半年簽約３萬餘個車位，包括保定市城市級

停車項目、南京建鄴區停車項目、上海浦東國際機場Ｐ１Ｐ２停車樓數目等行業標桿項目。值得

留意的是，首程引入了新的產品線「產權車位租售」，公司已與內地地產龍頭企業合作，獲取優

質項目的車位產權，在長期運營過程中獲取租金收益的同時，亦可享受資產增值收益。由於停車

產權車位是通過投資基金模式投資，不會改變停車業務整體的輕資產模式，協同效應明顯雙互配

合。



另一方面，基金管理業務方面今年中期業績表現出色，亮點亦多。期內累計管理基金規模已

達４３４億元（人民幣，下同），較去年同期相比增長３０億元。期內，實現收入１﹒０３億港

元，同比增長２２％，實現淨利０﹒７７億港元，同比增長６７％。首程與著名房地產開發運營

公司鐵獅門合作的首奧產業園區項目正在動工建設，預計於２０２１年５月投入使用，未來將成

為首鋼園區服務２０２２年北京冬奧會及周邊市民的首個大型商業綜合體。另一重點是，股權投

資業務在今年上半年迎來豐收，包括：八億時空（代碼：６８８１８１）於年初登陸Ａ股科創板

，理想汽車（代碼：ＬＩ）成功登陸美國納斯達克，為公司貢獻可觀的投資收益和超額收益。



今次業績反映兩大主營業務的協同發展效應顯現，以停車業務為主要方向的基金開始落地。

首程控股於５月份與南京市建鄴區共同發起設立南京首鋼建鄴智慧停車投資基金，是國內首隻停

車領域專業投資基金，總規模達１０億元人民幣，成功構建了停車產業生態圈閉環，實現停車場

規劃設計、投資建設、運營管理全鏈條覆蓋。



＊股價有望看高一線＊



業績可見，就算在疫情下首程整體表現與前景絕對出色。近月疫情明顯受控，內地居民往返

工作增加了城區停車業務的需求，同時，來往大型都市活動日漸增多下，如機場等交通樞紐類項

目停車位使用量亦會隨之而增加，預期下半年毛利情況有望改善下，下半年業績將會表現得更理

想，而末期派息更有更多的憧憬，相信未來股價有望再看高一線。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者未持有上述股份



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