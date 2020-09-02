《樓市亮話－湯文亮》從英國樓熱賣看香港樓市

《樓市亮話》有老友同我講，自從英國推出ＢＮＯ計劃之後，不少香港人打算移民到英國，

令到英國樓熱賣，樓價升了不少，代表有不少人要賣走香港住宅單位，由此可以預測香港樓市必

定會大冧，雖然施永青話香港樓市很快會調頭回升，老施只不過賣花讚花香，做物業代理生意的

人又點會話樓市下跌，而事實上有不少分析員都認為樓市會大冧，甚至有報章以悲情樓市來形容

。



我認為現在能夠去英國買樓坐移民監都是有米的人，就算在英國買樓都不用賣香港樓，就算

那些人賣樓，都唔會影響樓市，因為有很多國內優才在香港住滿七年，他們可以隨時買樓而不用

付特別印花稅，那些購買力可以抵銷賣樓移民英國的人，政府在２０１３年推出ＢＳＤ等辣招，

握殺了國內人在香港買樓的機會，但無形中令他們賺得更多錢。據統計，大多數國內城市樓價升

幅比香港大得多，當日不能夠在香港買樓，今日可能買到更大，位置更佳的住宅單位，而且，我

們還有一大堆購買力，就是那些未住滿七年的國內人，如果疫情持續，政府派錢派到乾塘，在沒

有更好辦法之下可能要被逼取消ＢＳＤ等特別印花稅，如果係就大鑊，１０萬購買力同時被釋放

出來，情況好似現在英國樓一樣，甚至有過之而無不及，香港樓價有機會暴升而非大跌。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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