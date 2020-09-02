《豪匯有期－陳健豪》美元好友出現逃生門

《豪匯有期》美匯指數在８月同樣以跌市結束，除了連續４個月下跌外，亦創下近５年來最

差的８月份表現，整個８月份下跌１﹒４３％。捱打過後，執筆時雖然一度跌穿前低９２﹒１跌

至９１﹒７５，再創自２０１８年４月以來低位，其中佔美匯指數５７﹒６％的歐元兌美元，則

成功達陣升至最高１﹒２０１２，乃２０１８年５月以來最高，不過美匯指數在晚上反彈，最終

回升至９２﹒４水平，令日線圖出現一支長下影線的鎚頭，要博反彈是時候了。農曆七月十四鬼

門關大開，亦可能是美元好友最後的逃生門。技術上，美匯指數自２０１１年４月底以及２０１

４年５月起一條向上延伸的上升趨勢線支持位，剛好在９１﹒７水平！因此若美元在此水平也不

能作出反彈，跌穿此趨勢線相信將令更多投資者拋售美元。



事實上，單是歐元、英鎊及日圓三隻貨幣，已組成美匯指數近８０％比重，在歐元兌美元升

至１﹒２０水平、英鎊兌美元更無視「脫歐」談判破裂風險急升至１﹒３４８０，已相當接近２

０１９年１２月高位１﹒３５２０、下一阻力位將在２０１８年２月低位１﹒３７１３，相信此

區間會是２０２０年英鎊的全年高位機會頗高，再下一級明顯阻力已回升至２０１８年第二季高

位１﹒４２５０－１﹒４３８０，２０２０年內升抵此位機會預計不高。



雖然看英鎊出現調整，但美元弱勢難改，英鎊在６月及７月時升破１﹒２７５０－

１﹒２８２０的重要阻力區而展開升浪，此位乃中長線投資者最靚的吸納英鎊價位，問題是英鎊

重新測試此位的機會率不高；不過投資者仍然值得記低此位，一旦有機會重臨此位，相信乃今年

最佳吸納英鎊價位。至於短線上，自８月起英鎊就只在１﹒２９８０－１﹒３２７０之間整固，

其中１﹒３０４０－１﹒３０７０支持區相當明顯，短線跌穿機會不大，反而我在留意

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ會議前英鎊的前高位阻力１﹒３２５０－１﹒３２８０，或成為短線

英鎊的好淡分水嶺。



至於歐元兌美元方面，即市支持在１﹒１８５０，在非農數據前或能撐一會，不過對歐元好

友來說，似乎在１﹒１８５０吸納值博率一般，反而自７月底起的支持１﹒１７２０有一定吸引

力，若能跌至３月份高位１﹒１５００更好，不過在市場一面倒看淡美元下，跌至此位機會似乎

不高。



今天（２日）聯儲局將公布經濟褐皮書，雖然近日美國疫情已開始穩定，但由於疫情對美國

經濟造成的衝擊甚大，預計褐皮書對美國經濟前景將不會太樂觀。至於星期五（４日）的非農業

新增職位，預計新增職位大概１５０萬人而失業率回落至９﹒９％，整體就業復甦趨勢雖然持續

，不過對美元幫助有多大就成為疑問，美匯指數這次反彈若能反彈至９４－９４﹒５水平，相信

已經超額完成。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》



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