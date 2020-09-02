《缸邊嫺談－黃惠嫺》新能源汽車銷售增加，帶動電動汽車電池需求

《缸邊嫺談》早於２０１９年底，由中國工業和信息化部牽頭起草的《新能源汽車產業發展

規劃（２０２１－２０３５年）》（「規劃」）已為內地汽車行業未來１５年的發展提出了明確

方向。此規劃亦為今年４月將新能源汽車補貼期限延長，以及７月推出的新能源汽車下鄉政策奠

定了基礎。



＊新能源汽車及電動汽車電池政策＊



規劃中提出，到２０２５年，新能源汽車競爭力明顯提高，動力電池、驅動電機、車載操作

系統等關鍵技術取得重大突破；新能源汽車新車銷量佔比達到２５％左右，智能網聯汽車新車銷

量佔比達到３０％，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。在公共領

域的新能源汽車發展上，規劃提出由２０２１年起，國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區

域公共領域新增或更新用車全部使用新能源汽車。規劃亦明確要求提升電池的技術，按照規劃，

到２０２５年，中國將實現純電動乘用車新車平均電耗降至１２﹒０千瓦時╱百公里，插電式混

合動力（含增程式）乘用車新車平均油耗至２﹒０升╱百公里。規劃亦同時提出，以資本市場為

依託，發揮各類基金的協同作用，推動新能源汽車整車、動力電池等零部件企業優化重組，提高

產業集中度，同時推動動力電池全價值鏈發展。此外，規劃鼓勵具備條件的企業提高鋰、鎳、鈷

、鉑等關鍵資源保障能力；建立健全動力電池模組化標準體系，加快突破關鍵製造裝備，提高工

藝水平和生產效率；完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環利用體系，鼓勵共建共用回

收渠道。



另外，在電動汽車電池的發展上，自２０１９年開始，燃料電池頻繁受到政策關注。在

２０１９年「兩會」期間，氫燃料電池產業首次被納入政府工作報告當中，其後相關的扶持政策

相繼出台。中國國家能源局於２０１９年６月１８日發布的《中國氫能源及燃料電池產業白皮書

》更明確提出，氫氣將會成為中國能源體系的重要組成部分，預計到２０５０年，氫能在中國能

源體系中的佔比約為１０％，氫氣需求量接近６０００萬噸，年經濟產值超過１２萬億元人民幣

；全國加氫站達到１萬座以上，交通運輸、工業等領域將實現氫能普及應用，燃料電池車產量達

到每年５２０萬輛，固定式發電裝置２萬台╱年，燃料電池產能５５０萬套╱年。今年４月２３

日，中國財政部、工業和信息化部、科技部和發改委聯合下發《關於完善新能源汽車推廣應用財

政補貼政策的通知》，將當前對燃料電池汽車的購置補貼，調整為選擇有基礎、有積極性、有特

色的城市或區域，重點圍繞關鍵零部件的技術攻關和產業化應用開展示範，且中央財政將採取「

以獎代補」方式對示範城市給予獎勵；爭取通過４年左右時間，建立氫能和燃料電池汽車產業鏈

，關鍵核心技術取得突破，形成佈局合理、協同發展的良好局面。



從預定燃料電池發展目標及政策中看到，電動汽車電池將會以燃料電池為重心。至於以鋰、

鎳、鈷、鉑等材料為主的動力電池，亦要做好技術的提升，以配合新能源汽車的發展。



在新能源汽車的發展上，近年內地相關主管部門先後出台了超過４０項支持新能源汽車產業

的發展政策措施，覆蓋從研發到生產、從推廣到監管的各個環節；在規模方面，２０１９年我國

新能源汽車銷量佔內地汽車總銷量的佔比已達４﹒７％，且約佔全球新能源汽車總銷量的５５％

，雖然從數據上說，中國新能源汽車已經走在全球產業發展的前列，但要達到規劃中提出，新能

源汽車新車銷量在內地汽車總銷量中佔比達到２５％左右的目標，仍有一段很大的距離。



２０１９年內地汽車生產及銷售數據



生產 銷售

數量（萬輛） 佔比 數量（萬輛） 佔比

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

新能源汽車 １２４﹒２０ ４﹒８％ １２０﹒６０ ４﹒８％

純電動汽車 １０２﹒００ ４﹒０％ ９７﹒２０ ３﹒８％

所有汽車 ２５７２﹒１０ １００﹒０％ ２５７６﹒９０ １００﹒０％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



而新能源汽車數量的增加，有望提高對汽車電池的需求。汽車電池作為新能源汽車的重要部

件，同時亦是消耗品，約兩至三年便需要更換，市場發展空間巨大。２０２０年中國新能源汽車

政策積極，大大提升了新能源汽車的利用率及滲透率，動力電池的需求預期亦會隨之而增加。



現時內地生產汽車電池的技術不斷提升，而近期有兩間在港上市的電池概念股已發出中期正

面盈利預告。新能源汽車及電池股兩大板塊今年的股價均大幅跑贏恆指，相信與新能源補貼期限

延長，以及７月推出的新能源汽車下鄉政策的利好因素有關。電池與新能源汽車的發展息息相關

，相信汽車電池行業，特別是以燃料電池為發展重點的企業，在新能源汽車利用增加下將會有不

錯的發展。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有電池股相關的股份



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

