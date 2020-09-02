《日入而息》周五起放寬堂食及重開健身室等，阿里加持圓通瘋漲



《今天重點》﹡周五起食肆堂食延至１０時，重開健身室及戶外運動場；政府表示全民檢測

未有確診數字，完成後可研下一步放寬；本港今日新增８宗確診個案，四宗

病源不明

﹡政府宣布因應疫情取消國慶煙花匯演

﹡據報螞蟻集團Ａ股科創板籌資金額將超過Ｈ股

﹡金管局延長「預先批核還息不還本」計劃６個月；八成及九成信貸擔保產品

延長延遲償還本金措施６個月

﹡證監會撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制

﹡傳長和系創辦人李嘉誠委任長孫女李思德為李嘉誠基金會董事

﹡新一期居屋本月１０日接受申請，料低至５８折推售



《即日市況》﹡港股全日低收６４點失２０天５０天線，科指高位收破頂兼跑贏大市



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１７％守三千四，外資連續三日流走



《美元匯價》﹡歐元短線仍可小注做多，長倉宜見好要收；歐元最新報１﹒１８５６╱

５９，日圓最新報１０６﹒２２╱２５



《公司業績》﹡數碼通（００３１５）全年少賺４０％至３﹒７９億元，末期息１５仙



《公司資訊》﹡中石油（００８５７）與加拿大天然氣生產商Ｏｖｉｎｔｉｖ拆夥

﹡中國抗體（０３６８１）紅斑狼瘡新藥研究獲批，料短期啟臨床試驗

﹡弘達金融（０１８２２）簡稱變更為中木國際，周五生效

﹡正商實業（００１８５）全年土地開支預算約１００億元人民幣，會逐漸加

大省外投資

﹡交銀國際（０３３２９）訂立協議以成立合夥企業

﹡共享集團（０３３４４）清盤呈請聆訊進一步延遲至１１月１８日

﹡百勝中國（０９９８７）首天孖展６０億，超購近７倍

﹡李嘉誠持有Ｚｏｏｍ共８﹒５％權益，總值１１０億美元

﹡京東（０９６１８）上半年香港銷售額增近３倍，推「京東全球售９９超級

周年慶」

﹡新地（０００１６）旗下ＴＯＷＮＰＬＡＣＥ ＳＯＨＯ再推１４０伙

﹡康希諾生物（０６１８５）已開始重組新型冠狀病毒疫苗的ＩＩＩ期臨床試

驗

﹡據報螞蟻集團Ａ股科創板籌資金額將超過Ｈ股

﹡金地商置（００５３５）８月合約銷售總額按年升２８﹒２５％

﹡恆生（０００１１）累計已批出逾１０００億元紓緩措施貸款金額

﹡澳能建設（０１１８３）對下半年盈收上升感樂觀，目前未有回購方案

﹡中國生物製藥（０１１７７）已提交治療纖維化創新藥臨床試驗申請

﹡美的置業（０３９９０）首８月合同銷售金額升１８％至約７１８億元人幣

﹡百宏實業（０２２９９）批准附屬公司聚酯薄膜投資計劃，涉３﹒２億美元

﹡虎都（０２３９９）與ＨＡＦＧ訂立合作意向書，探討金融供應鏈管理服務

合作機會



《神州民企》﹡西部水泥（０２２３３）終止收購納米比亞水泥業務

﹡中國燃氣（００３８４）昨天獲創始人劉明輝增持４４﹒８２萬股

﹡碧桂園（０２００７）８月權益合同銷售額按年升３０﹒１％

﹡奧園（０３８８３）８月合同銷售額按年升４１％至１０８﹒５億元人民幣



《中國要聞》﹡台企上緯投控分拆子公司到科創板上市，獲中證監批准

﹡深圳調控加辣見影響，上月二手住宅成交按月挫１６％

﹡美國零售商沃爾瑪表示無任何出售中國業務計劃

﹡財政部與德國及法國銀行簽１００億貸款協定促綠色發展

﹡楊潔篪稱中緬應提升雙邊貿易和投資水平，促地區和平

﹡報道指監管將加大不良資產、高風險影子銀行處置力度

﹡首７月自貿區和上海臨港新片區ＦＤＩ為１３１億

﹡商務部表示推動賦予自貿區更大改革開放自主權

﹡肖亞慶上海調研大飛機、航空引擎和集成電路等產業

﹡中汽協表示內地８月汽車銷量按年增長１１﹒３％

﹡中物聯表示８月中國物流業景氣指數回升至５２﹒２％

﹡全國鐵路６２天暑運發送旅客４﹒５６億人次

﹡斯洛伐克總統推特發文：不能接受中方威脅捷克議長

﹡人行２００億逆回購利率持平，今再收水１８００億

﹡中國教授因盜竊商業秘密及經濟間諜罪在美判監一年半

﹡阿根廷推遲簽署對華豬肉出口協議

﹡美國防部表示中國部分軍備追上美國，十年後核彈數翻倍

﹡美國國務卿蓬佩奧稱用冷戰比喻中美關係具相關性

﹡蓬佩奧再斥孔子學院招募間諜，冀年內從美國校園消失

﹡深圳擬取消港澳企業在自貿片區內投資的所有准入限制

﹡銀聯商務擬科創板ＩＰＯ，輔導機構為中金公司

﹡２０２２年底星級酒店不再主動提供一次性塑料用品

﹡首屆金融科技「外灘大會」９月２４日將在上海啟幕

﹡特斯拉上海工廠新車項目先期啟動，將於明年３月竣工

﹡外交部表示外長王毅歐洲五國之行是戰略溝通

﹡外媒料中國集成電路設計企業今年營收超３５００億元

﹡三部門表示鼓勵境外機構作為中長期投資者進入中國債市



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒０３％，報１２６９９﹒５點

﹡台灣新護照放大「台灣元素」



《其他消息》﹡警方拘捕１５人，涉嫌騙取防疫抗疫基金３８７萬元

﹡梁君彥稱按基本法行事，三權機關一直各司其職

﹡梁頌恆衝擊立法會案上訴被駁回，即時入獄四周

﹡陳文敏稱三權分工即三權分立，湯家驊稱爭拗無謂

﹡陳志全稱預計自己有八、九成機會不延任立法會議員

﹡譚耀宗談三權分立：特首和行政機關權力分量較重

﹡曾偉雄稱《基本法》沒有寫明三權分立

﹡金管局延長「預先批核還息不還本」計劃６個月

﹡八成及九成信貸擔保產品延長延遲償還本金措施６個月

﹡考評局料明年過百文憑試考生或需同日上下午考試

﹡穆迪料今年本港經濟收縮近８％，明年增長６至８％

﹡政府表示８月份住宅樓宇買賣合約按月下跌２８﹒９％

﹡新一期居屋本月１０日接受申請，料低至５８折推售

﹡深股通額度全日用４﹒８億元；滬股通額度全日流走５０﹒９億元，陸股通

淨流出６６億

﹡國際航空運輸協會表示７月全球航空運輸量挫近八成

﹡仲量聯行表示近八成海外投資者將維持香港樓市投資規模

﹡證監會撤銷對私人開放式基金型公司施加的所有投資限制

﹡零售業、美容院、按摩院及派對房間資助計劃已批出逾６０億元



《新冠肺炎》﹡本港今日新增８宗確診個案，四宗病源不明

﹡白宮反駁世衛對加速疫苗審批批評，將不參與抗疫措施

﹡周五起食肆堂食延至１０時，重開健身室及戶外運動場

﹡政府表示全民檢測未有確診數字，完成後可研下一步放寬

﹡民航局表示明日起逐步恢復前往北京的國際航班直航

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