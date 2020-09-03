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即市新聞

03/09/2020 07:50

《油金掠影》汽油需求下降油價跌逾２％，美元反彈金價向下

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國庫存報告顯示上周汽油需求下降，油價周三（２日）先升後
跌，收挫逾２％。
　　布蘭特原油期貨下跌１﹒１５元（美元．下同）或２﹒５％，收４４﹒４３元。美國原油期
貨收跌１﹒２５美元或２﹒９％，報４１﹒５１元。
　　美國能源信息署（ＥＩＡ）周度數據顯示，截至８月２８日當周，原油庫存減少９４０萬桶
，至４﹒９８４億桶，遠高於市場預期的１９０萬桶。
　　上周汽油需求從此前一周的每日９１６萬桶降至每日８７８萬桶，消息蓋過庫存下跌的影響
，油價掉頭下跌。
　　調查發現，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）８月石油產量增加了每日約１００萬桶。

＊鉑金觸近兩周低＊

　　美國強勁的製造業數據為市場帶來經濟復甦的希望，美元走強，金價周三下跌近２％。
　　現貨金下跌１﹒６％，報１９３９﹒６６元。美國黃金期貨下挫１﹒７％，收
１９４４﹒７０元。
　　美國７月工廠訂單高於預期，加上８月製造業活動加速至近兩年高，增強市場對經濟於疫情
後穩步恢復的樂觀情緒。
　　不過，美國勞動力市場仍然疲弱，８月民間就業崗位增幅低於預期。
　　其他貴金屬，白銀挫３﹒２％，至２７﹒２７元。鈀金跌１﹒３％，報２２４３﹒１９元。
鉑金急跌４﹒２％，報９０１﹒６２元，盤中觸近兩周低。（ｆｚ）

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