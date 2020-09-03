《運籌帷幄－梁業豪》陰陽怪氣

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和偏淡。恆指期貨陰陽燭日線圖上，現時各主要技術分析指標均屬利淡；價

位急須升回保歷加通道中軸之上企穩，ＳＴＬ的％Ｋ則忌跌離％Ｄ。此外，ＳＡＲ極點低位

２４６５１甚具關鍵，不宜於本周內錄得低於該位的時段收市位。客觀而論，自上月７日低位

２４１５０起的升浪並未被確認已經結束，雖則升勢顯得不夠順。

另一方面，自從價位於７月７日升抵２６７９１，出現往上突破的勢頭，卻又急速回落後，

市況迅速轉為反覆橫行至今。作為投資者，面對如此陰陽怪氣的市況，實在無大作為。可以做的

，只不過是於無方向感的市況中盡量持有強勢股，以求投資組合的表現跑贏大市，並耐心等候市

況往上突破，才加大圖利的注碼。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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