《國金與投資－曾廣標》後安倍時代的安倍影子

《國金與投資》在位超過２８００日創出日本歷屆首相最長任期的安倍晉三，突然以腸炎復

發為理由宣布要辭去日本首相之職，做到９月中自民黨選出新總裁及國會選出新首相人選之後離

職，但他不是完全退休，會繼續出任眾議員扶助新首相云云，反映出他很可能仍會在幕後繼續左

右日本政壇大局。因此，日本股市上周五（２８日）跌了一天之後本周便反彈，投資者認為不會

出現政局不穩。



＊稱病又退位 仍留任議員＊



安倍已是第二次因為潰爛性腸炎而辭職，上一次是２００７年底，他當時僅做了一年首相，

碰上了自民黨內部紛亂在參議院選舉大敗而宣告「因病」引退。至２０１２年東山復出再當首相

。在第二個任期內他曾經風生水起，自民黨再次確立一黨獨大的地位，既加強與美國的同盟關係

亦逐漸改善與中國的經貿關係，他的「安倍經濟學」以放寬鬆的貨幣和財政政策及加稅來刺激消

費，以對抗通縮，曾令到日本經濟開始擺脫長期停滯的局面。



＊右翼道統傳人長袖善舞＊



可是，身為自民黨岸信介和佐滕榮作的右翼道統傳人，他始終未能完成修改戰後的和平憲令

日本恢復成為所謂的「正常國家」，加上近期國內外事態發展使他面對極為艱難的處境，自從３

月世紀疫症在日本大爆發起他連續不休假工作了１００多天，但抗疫的進退失據備受批評，經濟

出現了連續三季負增長，安倍內閣的支持率下跌至３６％，當腸病復發後，他選擇退出第一線先

行治病。這種做法，在日本國內外大多獲得好評。至於日後是否還有機會從返第一線，則暫時不

在考慮之列。安倍只是６６歲，在政壇上不算年老，世事如棋局局新，怎能說他將來一定不會再

拜相而創下更大的佳話？



＊老部下菅義偉勢必接班＊



日本國內外的評論員普遍認為安倍的政策將不會有大的改變，即是繼任人仍會走安倍的路線

，我也認為，日本「整體右化」後，安倍的政策基本上已算較中庸及合符日本所處的位置，短期

內難以改變當然，不同的人上台，將有不同的微調。



安倍之外，自民黨內最受大眾歡迎的是前幹事長和前防衛相石破茂，但他在自民黨派閥中人

脈關係不足，因此，當黨高層決定只由自民黨兩院議員及地方代表等五百多人投票選出新總裁後

，石破茂的勝算機會已不高了，剩下來的內閣官防長官菅義偉和總務會長岸田文雄都是安倍的親

信甚至是弟子，由於菅義偉已年屆７１歲，勢將先行接班，岸田則屬於先報名待日後的機會。



＊繼承安倍政策 順口批中國＊



菅義偉是安田內閣的管家，長期追隨安倍，他已得到五大派系的大佬們的支持，包括副首相

麻生太朗和幹事長二階進博，而安倍所屬的細田派亦支持菅義偉，由於黨員不能參加選總裁，因

此，菅義偉已是新首相的大熱門了。



有評論認為石破茂會更親美，但菅義偉也強調美日同盟，在宣布競選時，他除了強調承繼安

倍路線之外，亦順口批評中國在周邊增加軍事活動，欲使特朗普放心。在一眾大佬之中，二階進

博主張親美之餘維持與中國友好，當他也大力支持菅義偉上台，中國輿論會稍為放心。擺在東京

面前的一個難題是美方趨逼在日本領土部署中程導彈，這當然不僅是針對北韓，安倍近期用拖字

訣，事實上，這不僅會嚴重損害中日關係，也會令日本民眾擔心被綁死在美國戰車上。看來，新

首相至少會拖到美國大選後才會真正表態。



＊安倍經濟學 美歐大國紛跟隨＊



安倍相信，日本的國家安全要靠美國，但在經貿關係方面，美國卻已變成難以應付的需索者

，而中國市場為日本帶來龐大商機，因此，安倍近年積極改善與中國的關係。希望把政治軍事和

經貿分開處理。



經濟政策方面，安倍的超級寬鬆政策現時成為西方各大國的共識，而在世紀疫症期間，印銀

紙和派錢已變成難以戒除的習慣，才可望創造較多就業機會，也只好盼在金融市場爆煲之前及時

控制住疫情。



＊中日關係還看美大選結果＊



日本換首相不會改變地緣政治格局，主要的變化有待美國大選的結果，拜登主張減少國防開

支，其攻擊性遜於特朗普，若他上台，也將使日本新首相有更大迴旋餘地。否則，在特朗普大力

反中之下，日本處境也更艱難！《資深評論員 曾廣標》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

