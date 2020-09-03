《行內行外－梁崇讓》投資市場的陷阱五花八門

《行內行外》香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）公布最新的《資產及財富管理活動

調查》，截至２０１９年１２月３１日，香港資產及財富管理業務的管理資產按年增加２０％至

２８７６９０億港元即３６９４０億美元，資產及財富管理業務在２０１９年錄得１６６８０億

港元即２１４０億美元的淨資金流入。



＊領航撤港改進軍滬＊



在香港獲發牌進行資產管理（第９類受規管活動）的持牌機構數目增加１０％至１８０８家

；資產及財富管理業務的從業員總數為４５１３２人，其中直接從事資產管理及相關輔助職能的

從業員所佔比例有所增加。數據顯示去年香港的資產管理業務並沒有因黑暴破壞社會而退倒，但

踏入今年，疫情爆發阻礙了人和資金的往來，持牌機構申請的審批和就業市場同告轉趨淡靜，而

在６月底香港實施港區國安法，美國藉此不斷加大打壓中港兩地企業和資金對外的往來，這令業

界關注這會否影響香港資產管理業務的發展？



早前德銀新任亞太區總裁將亞太區總部由香港遷移至新加坡，相繼日前管理約六萬億美元的

全球第二大基金公司美國領航基金，宣布關閉在香港和日本的辦公室，把香港的ＥＴＦ、強積金

及追蹤指數的集體投資計劃平台業務將會逐步撤出，但領航基金並非完全撤離中國，反將亞洲總

部將移往上海，只因確立未來亞洲業務的重心是在中國內地市場。其實一直以來，香港資產管理

業務的投資者，主要是集中在專業和機構投資者以及大戶身上，散戶鮮有直接參與，而香港證監

會所發出的資產管理牌照，對客戶的對象大都有嚴格限制，一般散戶投資者多不能參與這類投資

的。香港投資市場的生態，散戶較鍾情直接參與香港交易所（００３８８）的股票買賣，這與領

航期望的業務經營模式有所差異，因此領航撤出香港市場也未必完全因港區國安法和美國政府的

干預有關。反觀領航擬將亞洲總部移師上海，這證明領航基金並沒有意圖撤出中國，只是更看重

中國內地市場，故全軍進駐上海，以便在中國作進一步發展。



＊美資保薦人不棄港＊



此外，香港匯控（００００５）和渣打銀行（０２８８８）高層早已表態支持港區國安法，

匯豐銀行限制了壹傳媒（００２８２）高層的銀行戶口，反沒有凍結被美國制裁的中港兩地官員

的銀行戶口而遭受美國批評，目的是為了發展中港兩地的金融市場，上市企業還是以利字掛帥，

不是特朗普亂說亂動就是。近日內地企業繼續到港上市，其中更包括由美國回流香港上市的中概

股和內地知名企業，可見香港仍是內地企業向外融資的南大門，香港的資產管理業務應仍有發展

空間。從傳媒報道得悉，近日來港上市知名度較高的內地企業的保薦人名單中，美資投資銀行仍

榜上有名，例如農夫山泉（０９６３３）有摩根士丹利；螞蟻集團有花旗、摩根大通、摩根士丹

利；百勝中國（０９９８７）有高盛等等，可見美資投資銀行仍不願放棄在投資市場會生金蛋的

香港。



至於特朗普政府至今宣布了制裁多名中港官員及內地企業，但至今仍沒有宣布禁止美資投資

銀行在港參與內地企業的融資保薦人活動，那是不會還是不敢呢？又用甚麼標準？最後會否有秋

後算帳？還是問問特朗普吧！以上申請大型企業上市的中資機構保薦人，中金公司全部「中獎」

，本土證券公司皆難分一杯羹，確令香港同業感歎無奈！



＊乘中國東風逢凶化吉＊



回說香港社會，每當出現政治或金融危機震盪，總會有企業和人辭官歸故里，有人漏夜趕科

場，例如在投資市場內，任何情況都有投資者和分析員分別看好或看淡，企業和投資者在市場中

永遠是有買有賣，這才是商業市場也是常態見怪不怪，因此領航基金和德銀總裁的取態還是用平

常心看待吧！香港回歸前後雖然經歷了多次政治和金融危機，最明顯的便是在８９事件和９７回

歸時期，有不少企業和市民都急於撤資和移民，影響了香港社會氛圍，令社會出現短暫的不安，

但每次皆是危中有機，總可安然渡過，這因為香港是中國不可分割的一部分，有強大祖國作為後

盾的支持，藉著中國高速發展之東風，因此香港每次出現經濟危機，都能逢凶化吉，穩步發展。



＊ＥＴＦ莊家未穩價？＊



後記：上周五（２８日）是８月期指最後交易日，大市出現極大波動，早段曾一度上升

４６８點，尾市卻出現急速回吐，最終恆生指數只能上升１４０點，剛巧當天也是首隻與恆生科

技指數相關的交易所買賣基金ＥＴＦ（０３０３３）登場，股價也是大幅波動，其實ＥＴＦ是與

相關證券套戥或掛勾的，當日上市的基金初始定價為７﹒５元，但在開市前交易時段竟曾高見

２０元，較初始價大升１﹒６６倍，發行商解釋由於基金單位供不應求導致價格急升，但最終很

快回落至８元的水平，據悉有不少散戶在高價接了貨，相信要翻身並不容易了，有人立即質疑

ＥＴＦ莊家為何沒有發揮穩定市場價格的作用？誰人可作答呢？



類似的事件已非首次發生，衍生產品合約條款多是複雜不易明，散戶如不熟悉還是少沾為妙

吧！近日這類科技指數基金將相繼推出，為免普羅投資者再度中招，還望有關當局想想辦法在第

一日上市交易前對投資者作出多番提醒和發行商增加定價的宣傳和透明度吧！



＊炒股群組騙案頻現＊



此外市傳近日出現炒股群組騙案，有騙徒在社交媒體或群組設下陷阱推介股票，誘使投資者

入局接火棒，出事後這類案件難以追查，只因他們可能使用太空卡或假名，甚至身處海外較難拘

控，其實筆者已多次提及有關沽空機構無須拿取受規管的牌照而可以擺明車馬陳述報告來影響股

價，令多隻股票慘遭洗倉，這種操作是否涉及違規行為，投資者可向誰追究？早前壹傳媒

（００２８２）股價大波動和是是非非，全城也鬧得沸沸揚揚，相信也有散戶中招，其中也有涉

及沒持有合規牌照的ＫＯＬ和評論員，傳聞香港證監會已介入調查，結果如何？在此不評論，還

是等待公布吧！至於這次的調查行動會否有其他部門加入參與調查？木宰羊！從以上種種事件來

看，投資市場永遠都埋藏地雷，危機處處，相信有關當局能做的也是有限，還是靠投資者自己「

執生」吧！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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