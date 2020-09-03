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即市新聞

03/09/2020 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》人仔升，點諗？

　　《缸邊隨筆》人匯升，不少人認為是美匯跌所致，這似乎是見樹木，不見森林。不少人認為
前一兩周，美儲局開完會，提出不管通脹升多少，只管不加息，美匯才下探９２水平，所以美匯
跌，人匯才升。但事實上，今次人匯升浪是始於５月，人匯升到目前，不是升了幾多百點子，而
是已升了３５００點子。這個大升幅是不可僅以一句美匯跌，人匯升而視之。而應另探還有何因

　
　　美匯跌，非美匯升，是一般而言，近期土耳其里拉、俄羅斯盧布、巴西雷亞爾，兌美元均跌
。這說明一點，匯價仍是要以一地的經濟為依歸。
　
　　匯率的強弱，與跨境資金流動是有一定聯繫，美匯自今年３月１０３點最高位下跌至今，已
約１０％，下跌主要原因是美國疫情控不住，目前也看不到美國可以怎有效地在短期內控好疫情
，這即是美國經濟不大可能在短期內有起色，這就注定美匯在未來一段日子，就算不再跌，也未
必能大幅回升。筆者日前在本欄已提出，美匯是會向９２，以至９０水平進發，而在較長期言，
美匯是可以重見７８水平，究竟要幾長期，不知，但一如人必會死一樣，逃不了。順撇一筆，筆
者在數年前已言，美匯可下見７８，人仔先跌至７﹒２╱７﹒４，再回見５﹒４╱５﹒８，日圓
會下見５８，嚇人，原因，到時再講，反正現在講都無人信。
　
　　渣打中國發布的最新報告稱，全球大概有２﹒５萬億至３萬億美元的資產管理規模在跟蹤
ＷＧＢＩ（世界政府債券指數），中國國債一旦納入該指數，按中國債券在該指數中的比重
５﹒７％預計，理論上可以帶來１４００億至１７００億元美元的被動資金流入。
　
　　為甚麼外資肯流向中國？商家怕死，但又愛金。
　
　　如果投資地不安全，商家是不敢把資金（即是他們條命）搭進來，如果投資無回報，或回報
不足，資金也不會來。所以外資肯來是變相說明，在中國投資是安全的，在中國投資是有利的，
先說利的一面。
　
　　光大證券有個報告：
　
　　「二季度經濟基本是Ｖ形修復，上市公司的盈利也現回升，非金融非石油石化的利潤，在二
季度中有所回升，創業板第二季度增速逾４０％，中小板逾２５％。
　
　　在三、四季度這方面的業績，續有望好。」
　
＊外資會買中國債＊
　
　　股市是吸引外資來華的一個點，另外中國債券也是另個吸引點，上文引了渣打銀行報告，謂
，外資會來買中國債，為甚麼會買？
　
　　９月１日中美國債利差高達２３５個基點，截至７月底，境外機構累計持有中國債券
２﹒６７萬億元，較６月末增加了１６５０億元，持有量佔中國債券市場餘額的２﹒８％，看明
白了，外資起碼是自６、７月起已增持中國國債，這就是人匯升的其中一個原因。
　
＊人仔後市怎樣？＊
　
　　招商銀行金融市場部外匯首席分析師李劉陽認為，長期來看，即使美國通脹抬升，短期利率
可能都會被錨定在零利率附近，這對美元匯率是個中長期利空。
　
　　美國銀行公布的最新調查報告顯示，逾３６％受訪基金經理認為，沽空美元將是下半年最具
勝算的外匯套利交易之一。報告表示，相比美國經濟復甦前景因疫情反覆而存在較大不確定性，
全球其他經濟體疫情防控效果更好、經濟復甦前景更佳，吸引全球資本更願意投資非美貨幣資產

　
　　法國巴黎銀行（中國）有限公司中國匯率及本地市場策略主管季天鶴觀察到，自８月下旬以
來，市場購匯盤逐漸減少，尤其是在上周人民幣匯率突破關鍵點位６﹒９０之後，實需交易的出
口商處於加速結匯階段。
　
　　「未來人民幣超預期升破６﹒６，可能來自於企業大規模結匯或美元指數超預期下行。」浙
商證券首席經濟學家李超認為，當前形勢下，人民幣兌美元匯率將在６﹒７５附近形成新的中樞
，上限為６﹒６、下限為６﹒９。
　　
　　當然，升值預期中還是存在不確定性。「人民幣匯率既有可能因為美元的下跌和自身趨勢的
強化而進一步升向６﹒７０一帶，也有可能因為美元的短期反彈而出現技術性回抽。」李劉陽說

　
　　看來，這也就是人仔近期趨勢，但有利甚麼股？明天續。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）
　
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