《缸邊隨筆－石鏡泉》人仔升，點諗？

《缸邊隨筆》人匯升，不少人認為是美匯跌所致，這似乎是見樹木，不見森林。不少人認為

前一兩周，美儲局開完會，提出不管通脹升多少，只管不加息，美匯才下探９２水平，所以美匯

跌，人匯才升。但事實上，今次人匯升浪是始於５月，人匯升到目前，不是升了幾多百點子，而

是已升了３５００點子。這個大升幅是不可僅以一句美匯跌，人匯升而視之。而應另探還有何因

。



美匯跌，非美匯升，是一般而言，近期土耳其里拉、俄羅斯盧布、巴西雷亞爾，兌美元均跌

。這說明一點，匯價仍是要以一地的經濟為依歸。



匯率的強弱，與跨境資金流動是有一定聯繫，美匯自今年３月１０３點最高位下跌至今，已

約１０％，下跌主要原因是美國疫情控不住，目前也看不到美國可以怎有效地在短期內控好疫情

，這即是美國經濟不大可能在短期內有起色，這就注定美匯在未來一段日子，就算不再跌，也未

必能大幅回升。筆者日前在本欄已提出，美匯是會向９２，以至９０水平進發，而在較長期言，

美匯是可以重見７８水平，究竟要幾長期，不知，但一如人必會死一樣，逃不了。順撇一筆，筆

者在數年前已言，美匯可下見７８，人仔先跌至７﹒２╱７﹒４，再回見５﹒４╱５﹒８，日圓

會下見５８，嚇人，原因，到時再講，反正現在講都無人信。



渣打中國發布的最新報告稱，全球大概有２﹒５萬億至３萬億美元的資產管理規模在跟蹤

ＷＧＢＩ（世界政府債券指數），中國國債一旦納入該指數，按中國債券在該指數中的比重

５﹒７％預計，理論上可以帶來１４００億至１７００億元美元的被動資金流入。



為甚麼外資肯流向中國？商家怕死，但又愛金。



如果投資地不安全，商家是不敢把資金（即是他們條命）搭進來，如果投資無回報，或回報

不足，資金也不會來。所以外資肯來是變相說明，在中國投資是安全的，在中國投資是有利的，

先說利的一面。



光大證券有個報告：



「二季度經濟基本是Ｖ形修復，上市公司的盈利也現回升，非金融非石油石化的利潤，在二

季度中有所回升，創業板第二季度增速逾４０％，中小板逾２５％。



在三、四季度這方面的業績，續有望好。」



＊外資會買中國債＊



股市是吸引外資來華的一個點，另外中國債券也是另個吸引點，上文引了渣打銀行報告，謂

，外資會來買中國債，為甚麼會買？



９月１日中美國債利差高達２３５個基點，截至７月底，境外機構累計持有中國債券

２﹒６７萬億元，較６月末增加了１６５０億元，持有量佔中國債券市場餘額的２﹒８％，看明

白了，外資起碼是自６、７月起已增持中國國債，這就是人匯升的其中一個原因。



＊人仔後市怎樣？＊



招商銀行金融市場部外匯首席分析師李劉陽認為，長期來看，即使美國通脹抬升，短期利率

可能都會被錨定在零利率附近，這對美元匯率是個中長期利空。



美國銀行公布的最新調查報告顯示，逾３６％受訪基金經理認為，沽空美元將是下半年最具

勝算的外匯套利交易之一。報告表示，相比美國經濟復甦前景因疫情反覆而存在較大不確定性，

全球其他經濟體疫情防控效果更好、經濟復甦前景更佳，吸引全球資本更願意投資非美貨幣資產

。



法國巴黎銀行（中國）有限公司中國匯率及本地市場策略主管季天鶴觀察到，自８月下旬以

來，市場購匯盤逐漸減少，尤其是在上周人民幣匯率突破關鍵點位６﹒９０之後，實需交易的出

口商處於加速結匯階段。



「未來人民幣超預期升破６﹒６，可能來自於企業大規模結匯或美元指數超預期下行。」浙

商證券首席經濟學家李超認為，當前形勢下，人民幣兌美元匯率將在６﹒７５附近形成新的中樞

，上限為６﹒６、下限為６﹒９。



當然，升值預期中還是存在不確定性。「人民幣匯率既有可能因為美元的下跌和自身趨勢的

強化而進一步升向６﹒７０一帶，也有可能因為美元的短期反彈而出現技術性回抽。」李劉陽說

。



看來，這也就是人仔近期趨勢，但有利甚麼股？明天續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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