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03/09/2020 08:36

《神州民企》信義光能（０９６８）折讓８％配股，籌２６﹒６億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》信義光能（００９６８）公布與配售代理花旗訂立配售協議，按
悉數包銷基準向不少於六名承配人配售２﹒８２億股，配售價為每股９﹒４４元，較上日（２日
）收市價折讓約８％。
　　配售股份總數佔公司現有已發行股本總額約３﹒４５％及經發行配售股份擴大後公司已發行
股本約３﹒３４％。配售所得款項總額約為２６﹒６２億元，擬用作擴大太陽能玻璃產能的資本
開支以及集團的一般營運資金。（ｆｚ）

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