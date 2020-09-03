《神州民企》信義光能（０９６８）折讓８％配股，籌２６﹒６億元

《經濟通通訊社３日專訊》信義光能（００９６８）公布與配售代理花旗訂立配售協議，按

悉數包銷基準向不少於六名承配人配售２﹒８２億股，配售價為每股９﹒４４元，較上日（２日

）收市價折讓約８％。

配售股份總數佔公司現有已發行股本總額約３﹒４５％及經發行配售股份擴大後公司已發行

股本約３﹒３４％。配售所得款項總額約為２６﹒６２億元，擬用作擴大太陽能玻璃產能的資本

開支以及集團的一般營運資金。（ｆｚ）

