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即市新聞

03/09/2020 10:55

《專家之言－李偉傑》新經股令恒指ＰＥ預期改觀，九月料破二萬六

　　《專家之言》印度、巴西、美國等疫情雖然仍未見受控，但筆者之前提及各地央行繼續量化
寬鬆、資金繼續尋找出路下，股市繼續獲資金湧入，美國道瓊斯指數已反彈至接近２月開始大跌
浪之前水平，而納斯達克指數繼續創新高。既然如此，本港股市仍徘徊在２５０００點附近水平
，估值相當吸引，當然由六月中開始港股已維持在１００天線水平見支持，２５０天線見阻力，
接近１５００點成為近期波動水平，現時下方支持位維持在１００天平均線２４６３１點，２５
０天平均線上星期曾經突破，但不能企穩收市，現時２５０天平均線在２５７７２點位置。

＊ＡＴＭＸＪ市值等同２１家匯控＊

　　大市雖然於位置波動上落，但科技股各自各精彩，由主力市場炒作的ＡＴＭＸＪ（阿里巴巴
、騰訊、美團、小米及京東），除了騰訊（００７００）在高位徘徊外，其餘四間科技巨頭持續
破新高，情況用「禾雀亂飛」形容好似不恰當，可能用「群龍亂舞」更加貼切，因見資金以行業
高市值股份投放為主，粗略估計該五間公司市值已經超越１４７０００億元（全球股份計算），
等同於２１間匯控（００００５）市值，新經濟威力依然主導全球金融市場，當然傳統經濟股面
對着疫情等問題暫時仍然難見好轉，掣肘處處，相信要等待疫苗推出有效抑制疫情，資金才可重
新配置。恆指公司亦配合潮流，將在９月７日納入新經濟股份，相信這個是開段，未來比重料將
有機會逐步調升。雖然有分析指，阿里巴巴（０９９８８）、小米（０１８１０）及藥明生物（
０２２６９）炒至高點納入恆指，有機會令恆指帶來回吐壓力，但水能覆舟亦能載舟，這個因果
相信大家理解，但以未來活力，以及市場予恆指的市盈率（ＰＥ）期望，亦會因此帶來新觀點。
以現時港股每日成交持續維持在１２００億至１６００億元水平下，未來爆發力值得憧憬。雖然
中美關係定期為大市「降溫」，假設悲觀一點下方看２４０００點水平，但預料只維持短時間，
以現時成交量及資金流入本港情況下，九月有望先突破２６０００點，在積極一點可看２６８０
０點，即７月份高位。《財經評論員　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒
有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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