富時中國５０指數納入比亞迪、中芯及藥明生物

《經濟通通訊社３日專訊》富時羅素宣布季度檢討結果，富時中國５０指數將納入中芯（０
０９８１）、比亞迪（０１２１１）及藥明生物（０２２６９）。另外剔出中國燃氣（００３８
４）、中鐵建（０１１８６）及財險（０２３２８），有關變動在本月１８日收市後生效。
至於富時中國Ａ５０指數新納入、剔除各５隻Ａ股。（ｃａ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|中國故事02/09/2020
《神州經脈》美國延中國貨免稅期 滬指守三千四 人幣止步八連升
|香港要聞02/09/2020
【新冠肺炎】周五起食肆堂食延至10時 重開健身室及戶外運動場
|財經熱話02/09/2020
【破頂停不了】京東 阿里巴巴續風騷 科指面世以來首破頂！
|FOCUS02/09/2020
【FOCUS】兌美元急彈惟一籃子淡靜 人仔升值潮或藏兩解釋
|開市Good Morning02/09/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：賭股十一行情審慎
|財經熱話02/09/2020
出售巴士業務 新創建去蕪存菁
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰