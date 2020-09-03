富時中國５０指數納入比亞迪、中芯及藥明生物

《經濟通通訊社３日專訊》富時羅素宣布季度檢討結果，富時中國５０指數將納入中芯（０

０９８１）、比亞迪（０１２１１）及藥明生物（０２２６９）。另外剔出中國燃氣（００３８

４）、中鐵建（０１１８６）及財險（０２３２８），有關變動在本月１８日收市後生效。

至於富時中國Ａ５０指數新納入、剔除各５隻Ａ股。（ｃａ）

