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03/09/2020 09:09

富時中國５０指數納入比亞迪、中芯及藥明生物

　　《經濟通通訊社３日專訊》富時羅素宣布季度檢討結果，富時中國５０指數將納入中芯（０
０９８１）、比亞迪（０１２１１）及藥明生物（０２２６９）。另外剔出中國燃氣（００３８
４）、中鐵建（０１１８６）及財險（０２３２８），有關變動在本月１８日收市後生效。
　　至於富時中國Ａ５０指數新納入、剔除各５隻Ａ股。（ｃａ）

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