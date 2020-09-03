港股低開９３點報２５０２６，國指跌４３點，科指軟１９點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股表現造好，納指首次企穩萬二點收市，帶動亞洲股市氣

氛暢旺，日經升２２７點，首爾指數升３１點，惟港股缺乏動力，恆止低開９３點，地產股跌幅

度顯著，恆隆地產（００１０１）低開逾２％且為開市最差藍籌，九置（０１９９７）跌逾１％

；早前急升的科指股亦同樣回吐，京東（０９６１８）跌進３％，小米（０１８１０）挫進１％

。恆生指數開報２５０２６點，跌９３點或跌０﹒３７％，主板成交３１﹒６４億元。國企指數

報９９５７點，跌４３點或跌０﹒４３％。恆生科技指數報７８８９點，跌１９點或跌０﹒２５

％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒７５％，報３２﹒９元，以現價計，該股暫連

跌４日，累計跌幅３﹒２４％；香港交易所（００３８８）跌０﹒６６％，報３９１﹒４元，以

現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅０﹒７１％；騰訊控股（００７００）升０﹒１８％，報５

４６元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２﹒９２％；中國移動（００９４１）跌０﹒３

８％，報５２﹒８５元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅７﹒９６％；友邦保險（０１２

９９）升０﹒６２％，報８０﹒５元。



恆指十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆隆地產（００１０１） ２１﹒３５元 跌２﹒０６％

申洲國際（０２３１３） １２８﹒１０元 跌１﹒９９％

建設銀行（００９３９） ５﹒３０元 跌１﹒４９％

九倉置業（０１９９７） ３２﹒４０元 跌１﹒２２％

中華煤氣（００００３） １１﹒０２元 跌１﹒０８％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒６０元 跌１﹒０５％

金沙中國（０１９２８） ３３﹒２５元 跌１﹒０４％

交通銀行（０３３２８） ３﹒９１元 跌１﹒０１％

中國旺旺（００１５１） ５﹒３８元 跌０﹒９２％

吉利汽車（００１７５） １７﹒５０元 跌０﹒９１％

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科指股十大跌幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團（０９６１８） ３２３﹒００元 跌２﹒７１％

鴻騰精密（０６０８８） ３﹒３４元 跌１﹒１８％

阿里巴巴（０９９８８） ２８７﹒８０元 跌１﹒１７％

聯想集團（００９９２） ５﹒１５元 跌１﹒１５％

小米集團（０１８１０） ２５﹒４５元 跌０﹒９７％

中興通訊（００７６３） ２２﹒２０元 跌０﹒８９％

瑞聲科技（０２０１８） ４９﹒４０元 跌０﹒８０％

比亞迪電子（００２８５ ３８﹒００元 跌０﹒６５％

微盟集團（０２０１３） １３﹒６０元 跌０﹒５８％

中芯國際（００９８１） ２４﹒８５元 跌０﹒４０％

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