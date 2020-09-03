《盤後部署》科網股高位整固，料港股百天線有支持

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股全線上升，道指重上兩萬九，不過中印關係持續緊張，

印度禁用１１８款中國手機應用程式，港股今日低開９３點報２５０２６，之後跌幅迅速擴大至

最多２６６點，見全日最低位２４８５４點。８月財新中國服務業ＰＭＩ錄得５４，連續四個月

處於擴張區間，服務業就業指數重回擴張，帶動港股重上兩萬五，一度轉升最多９６點高見

２５２１６點，但之後無以為繼。午後，科網股回吐，在騰訊（００７００）跌幅擴大下，港股

反覆向下，最終收報２５００７，跌１１２點或跌０﹒４５％，主板成交１４６５﹒６９億元，

較上日減少８％。

國企指數報９９４０，跌６０點或跌０﹒６１％。恆生科技指數報７７０６，跌２０３點或

跌２﹒５７％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３８４，跌１９點或跌０﹒５８％，深成指數報１３７７２，

跌１１５點或跌０﹒８３％，兩市成交９４２２﹒０１億元人民幣。



＊基金續看好中國市場，特朗普選情有望逆轉＊



全球最大資產管理公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）將新興市場的展望評級列為「減持」

，原因是當地仍然受新冠肺災肆虐影響，至今亦未有應對醫療緊張及經濟下滑的有效措施出台。

目前在最多累計確診人數的首五個國家中，新興國家佔了四個，分別是巴西、印度、俄羅斯及秘

魯。這亦可從股票市場走勢上反映，ＭＳＣＩ全球股市指數今年以來上升５﹒８％；而ＭＳＣＩ

新興市場指數只升０﹒４％。

但並非所有新興國家的前景也不好，貝萊德指出，其中較偏好中國以及北亞市場包括南韓及

台灣，相信近期的科技熱潮有助帶動這些國家的出口。亦有分析持相反意見，瑞士資產管理分司

Ｐｉｃｔｅｔ最新將新興市場評級由「中性」上調至「增持」，因為中國首先從新冠肺災疫情中

復原，這些經濟體亦較想像中堅韌，而且弱美元有助減輕國家的債務壓力。

美國總統大選最新的民調顯示，民主黨總統候選人拜登在多個主要民意調查中依然領先現任

總統特朗普，不過兩人的差距正在收窄。特別在多個搖擺州份中，特朗普的支持度有所上升。其

中路透社及市場研究公司Ｉｐｓｏｓ最新的全美民調顯示，有４０％登記選民支持特朗普，有

４７％選民支持拜登。



＊恆指下方支持看２４６４０點＊



港股自從上周嘗試突破２５０天線無功而返後，連續多日走弱，失守多條主要平均線。除了

因為本地經濟數據向下，拖累港金融類股份及地產股之外，另一個隱憂則是中美關係，包括中國

近日增加對企業出售業務的規限，似有意插手ＴｉｋＴｏｋ的交易，其他科技股及手機設備股亦

仍面臨美國制裁的威脅。

不過，下周恆指新加入阿里巴巴（０９９８８）及小米（０１８１０）兩隻科技股新貴，料

整體科技股在美國未有最新招數出台前，仍會在高位整固，可望為港股帶來支持。另外，近期人

民幣持續上升，上證若企穩３４００關，港股亦可跟隨走高。目前恆指下方支持位為近月屢次下

試後均見反彈的１００天線（約２４６４０點）。（ｙｋ）

