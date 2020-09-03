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即市新聞

03/09/2020 16:18

《台股攻略－馮偉明》電子股走勢回穩，重上１２７００點

　　《台股攻略》台股今日（３日）在電子權值股回穩的帶動下，加權指數今早高開７０多點後
回軟，指數最終收１２７５７點，升５８點，成交金額擴大至新台幣２３３１億元，重上
１２７００點關口。
　　電子權值股台積電走勢回勇，早段股價曾升超過１％，最終收新台幣４３６元，升新台幣３
元。鴻海同樣於前收市價附近徘徊，收新台幣７７﹒７０元，跌新台幣０﹒１０元。大立光狀態
大勇，收新台幣３６９５元，升新台幣４５元。聯發科表示會按照原定計劃研發高階晶片，股價
持續造好，收新台幣６０３元，升新台幣７元。因電子屏幕面板供應緊張，刺激相關股份上升。
友達股價升至漲停，收新台幣１１﹒８５元，新台幣升１﹒０５元，而另一供應商群創股價亦表
現亮麗，收新台幣１０﹒２５元，升新台幣０﹒６５元。其他供應商，如彩晶、明基材、凌巨及
悅城升勢凌厲。
　　雖然美國科技股股價持續上揚，但台股始終未能擺脫高位回吐壓力，而且成交量亦未能配合
大市走向，投資者暫時不宜高追。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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