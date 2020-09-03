【斷供危機】華為供應鏈再出問題，舜宇股價不足半個月蒸發兩成！

《經濟通通訊社記者余嘉欣３日報道》中美博奕「磨心」華為的零件供應又面臨挑戰，最新

被美國記憶體龍頭美光（Ｍｉｃｒｏｎ）宣布將暫停供貨。雖然目前未知對華為手機及電腦供應

造成多大的實質影響，但華為概念相關個股均齊齊下挫。舜宇光學（０２３８２）半日滑近２％

；曾被美國列入制裁名單的中興（００７６３）亦挫４％。



＊美光宣布暫停供應華為記憶體＊



美國記憶體（ＤＲＡＭ）產業龍頭之一、美光（Ｍｉｃｒｏｎ）宣布９月１４日起停止供貨

華為。外電引述美光高層在該公司舉辦的ＢＭＯ全球技術大會中透露以上消息。美光為目前全球

ＤＲＡＭ市佔第三大廠，排名居三星、ＳＫ海力士之後，其儲存快閃記憶體（ＮＡＮＤ Ｆｌａ

ｓｈ）全球市佔居第五。據外媒引述美光財報會議指，華為在２０１９年佔美光的採購總收入達

一成三，一旦美光停止供貨華為，將減少約２０億美元收入。

記憶體對提升智能手機性能方面有多重要？美光於今年２月宣布，已開始量產全球首款低功

耗ＬＰＤＤＲ５ ＤＲＡＭ晶片，主要用於高階智慧型手機市場，而小米（０１８１０）的旗艦

機小米１０將是首部採用以上記憶體的智能手機。以上最新型的記憶體在傳輸速率上較上一代快

兩倍，可提升應用程式的處理和運行速度，亦較上一代產品的功耗降低兩成，以及延長電池壽命

５％至１０％。



＊舜宇光學連日捱沽跌至超賣水平＊



雖然目前未能衡量事件對華為手機供應的實質影響，但一眾手機設備股今日普遍受壓。舜宇

半日走低１﹒７５％，報１１８﹒２元。自從美國於上月中進一步收緊對華為獲取美國技術的限

制以來，舜宇累計蒸發２０﹒２４％，走勢落後其他手機設備股。近日舜宇連日捱沽，１４天的

ＲＳＩ跌至約３０的弱勢至超賣水平，現報３８﹒１４，仍屬於弱勢；但半日仍錄得約１３０萬

元的資金淨流入。

另一手機「孖寶」瑞聲科技（０２０１８）半日滑１﹒２％，報４９﹒２元。

中興通訊（００７６３）（深：００００６３）Ａ股昨日（２日）遭富時羅素中國Ａ５０指

數季度調整中遭剔除，Ｈ股半日跟隨插水４﹒０２％，報２１﹒５元。



＊華為美國禁令緩衝期本月中屆滿＊



美國於今年５月１５日發布禁令，任何企業使用美國設備或涉及美國技術為華為製造晶片，

必須先取得美國政府的出口許可。最新規定即便晶片不是華為設計所需，只要供貨華為，外國公

司也須取得授權。以上禁令設有１２０天緩衝期，將於本月１５日生效。華為早前證實，受美國

制裁影響，９月１５日之後無法製造海思麒麟晶片，此後高階晶片或為絕響。

此前，有「最強蘋果分析師」的天風國際分析師郭明錤表示，華為在全球的供應鏈體系出現

問題，最好情況為華為市佔率降低，最壞情況是有可能退出手機市場。

面對美國進一步升級對華為的制裁，華為記憶體主要採購對象南韓三星與ＳＫ海力士在上月

下旬曾表示，正積極關注事件的後續發展。另外，較早前台灣廠商聯發科證實，已依照規定向美

方申請繼續供貨華為，並重申會遵循全球貿易相關法令規定。

