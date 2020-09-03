《談國論企－黎偉成》加快貨幣市場化保國內外雙循環發展

《談國論企》中國人民銀行貨幣政策司青年課題組於２０２０年８月２６日發表的一篇文章

，認為在國際環境日趨複雜底下，堅持更加市場化的人民幣匯率形成機制，繼續保持人民幣匯率

彈性，會更好發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器作用，而這是「有利於加快形成以國

內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」的其中重要基石。



＊要抵部分國家間經貿摩擦日益深化衝擊＊



即使這是人行的政策司的一個組的文章，可讀性、參考性和研究性都相當不錯，尤其是在當

今世界正經歷百年未有之大變局，國際環境日趨複雜，「繼續保持人民幣匯率彈性」就有特別重

要的意義和作用，因（１）國際金融市場波動明顯，投資者對預期變動比較敏感，一些消息面的

衝擊容易引發市場大幅振蕩。此使（２）中國面臨的外部衝擊增多，不穩定性不確定性明顯增強

，匯率變動方向更加難以預測。

尤其是（３）地緣政治緊張局勢抬頭、部分國家間經貿摩擦日益深化，也會對中國外匯市場

產生影響。此語所指的「部分國家間經貿摩擦日益深化」，即使未有明確點名所指，但誰都知道

這是以特朗普為主的美帝國主義者所為，而主要對象更是中國，因中國已為世界第二大的經濟體

，當然是美國在歷史上要「對付」的「重點對象」，而特朗普由上台至今由暗至明的全面攬炒中

國，中美兩國關係陷入歷來異常深陷的底谷，即使人民幣對美元匯價至今仍基本保持相對穩定的

變異，卻也不可不防。

由是文章強調：只有增強人民幣匯率彈性，才能幫助對沖外部不穩定不確定性的衝擊，保持

貨幣政策自主性，有利於加快形成「以國內大循環為主體、國內國際雙循環」相互促進的新發展

格局。此乃中央最近強調的「大循環」和「雙循環」，即以本國內部經濟為主導，積極強化內需

，使國民經濟保持穩定有進的發展，在惡疫於歐美大流行的劣況底下，便有更大和更好的條件進

行的雙循環。

文章強調要（一）更加注重預期管理和引導。預期傳導是是金融市場波動在不同經濟體間傳

導的重要途徑。由於外匯市場流動性好，市場參與者廣泛，體量也比較大，預期變化更容易形成

「羊群效應」，對匯率走勢形成較大影響。

退出常態化干預後，預期管理和引導的重要性進一步突出，人民銀行將繼續通過多種方式合

理引導預期，為外匯市場的有序運行和人民幣在合理均衡水平上的基本穩定創造條件。



＊堅持以市場供求為基礎有管理的浮動匯率制度＊



（二）把握好內外部均衡的平衡，在一般均衡的框架下實現人民幣匯率在合理均衡水平的基

本穩定。人民幣匯率是聯繫實體經濟部門和金融部門、國內經濟和世界經濟、國內金融市場化和

國際金融市場的重要紐帶，是協調好本外幣政策、處理好內外部均衡的關鍵支點。市場化的匯率

有助提高貨幣政策的自主性、主動性和有效性，促進經濟總量平衡。中國是超大體量的新興經濟

體，貨幣政策制定和實施必須以我為主，兼顧當前和長遠，完善跨周期設計和調節，主要考慮國

內經濟發展和金融市場穩定，兼顧外部均衡，在動態變化中促進內外均衡的平衡和高質量發展，

進而在一般均衡框架下實現人民幣匯述全理均衡水平上的基本穩定。

重要的原則當然是：人民幣匯率形成機制改革將繼續堅持市場化方向，堅持市場在人民幣匯

率形成中起決定性作用，優化金融資源配置。

堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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