《異動股》圓通（６１２３）開升逾１３％再破頂，３日累升逾三倍

《經濟通通訊社３日專訊》圓通速遞（０６１２３）現價升１３﹒２９％，報８﹒１元再破

頂，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅３１１﹒１７％。；成交約２４４萬股，涉資１９７

６萬元。

據圓通速遞公告指，公司控股股東及實際控制人向阿里巴巴（０９９８８）以每股 １７﹒

４０６元人民幣，轉讓１２％股權，約３﹒７９億股，涉及資金近６６億元人民幣。交易完成後

，阿里巴巴將持有公司２２﹒５％股權。

而圓通為最早與淘寶合作的快遞公司之一，圓通也宣布與阿里巴巴達成戰略合作，將在快遞

、航空、國際、技術四大領域展開長期合作，未來共同探索數字化的新物流。

現時，恆生指數報２５０２６，跌９３點或跌０﹒３７％，主板成交３１﹒６４億元。國企

指數報９９５７，跌４３點或跌０﹒４３％。恆生科技指數報７８８９，跌１９點或跌０﹒２５

％。

即月期指新報２４９０６，跌１５１點，低水１２１點。即月國指期貨報９９２８，跌４６

點，低水２９點。

上證綜合指數報３４０４，跌不足１點或跌０﹒０２％，成交２６﹒６９億元人民幣。深證

成份指數報１３８７１，跌１６點或跌０﹒１２％，成交５２﹒８６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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圓通速遞（０６１２３） ８﹒１００元 升１３﹒２９％

先豐服務（００５００） ０﹒４９５元 無升跌

嘉里物流（００６３６） １３﹒３８０元 無升跌

北京建設（００９２５） ０﹒１０１元 無升跌

粵運交通（０３３９９） １﹒９９０元 無升跌

環宇物流（０６０８３） ０﹒５００元 無升跌

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（ｊｃ）

