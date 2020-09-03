《異動股》阿里巴巴（９９８８）跌１％，印度禁手機淘寶和支付寶

《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）輕微回吐，現價跌０﹒８９％，報２８

８﹒６元，盤中低見２８６元；成交約４５７萬股，涉資１３﹒１５億元。

印度政府最新宣布，禁用１１８款中國手機應用程式，包括騰訊（００７００）旗下的大熱

射擊競技遊戲《絕地求生》、阿里巴巴的手機淘寶和支付寶、百度、以及網易（０９９９９）旗

下多款手機遊戲。

現時，恆生指數報２５０８８點，跌３１點或跌０﹒１３％，主板成交１８６﹒２６億元。

國企指數報１０００３點，升２點或升０﹒０３％。

上證綜合指數報３４１３點，升８點或升０﹒２５％，成交４９７﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１３８６１點，跌２５點或跌０﹒１８％，成交１０１３﹒５９億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２８８﹒６０元 跌０﹒８９％

騰訊控股（００７００） ５４４﹒００元 跌０﹒１８％

閱文集團（００７７２） ５４﹒６５元 跌１﹒８９％

同程藝龍（００７８０） １５﹒２０元 跌１﹒０４％

小米集團（０１８１０） ２５﹒１５元 跌２﹒１４％



微盟集團（０２０１３） １３﹒６０元 跌０﹒５８％

美團點評（０３６９０） ２７０﹒００元 跌１﹒０３％

眾安在線（０６０６０） ５４﹒３０元 跌１﹒２７％

京東集團（０９６１８） ３２５．００元 跌２﹒１１％

網易 （０９９９９） １５４﹒１０元 升０﹒２６％

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（ｆｚ）

