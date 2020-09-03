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即市新聞

03/09/2020 09:50

《異動股》阿里巴巴（９９８８）跌１％，印度禁手機淘寶和支付寶

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）輕微回吐，現價跌０﹒８９％，報２８
８﹒６元，盤中低見２８６元；成交約４５７萬股，涉資１３﹒１５億元。
　　印度政府最新宣布，禁用１１８款中國手機應用程式，包括騰訊（００７００）旗下的大熱
射擊競技遊戲《絕地求生》、阿里巴巴的手機淘寶和支付寶、百度、以及網易（０９９９９）旗
下多款手機遊戲。
　　現時，恆生指數報２５０８８點，跌３１點或跌０﹒１３％，主板成交１８６﹒２６億元。
國企指數報１０００３點，升２點或升０﹒０３％。
　　上證綜合指數報３４１３點，升８點或升０﹒２５％，成交４９７﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８６１點，跌２５點或跌０﹒１８％，成交１０１３﹒５９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２８８﹒６０元　　　跌０﹒８９％
　　騰訊控股（００７００）　　５４４﹒００元　　　跌０﹒１８％
　　閱文集團（００７７２）　　　５４﹒６５元　　　跌１﹒８９％
　　同程藝龍（００７８０）　　　１５﹒２０元　　　跌１﹒０４％
　　小米集團（０１８１０）　　　２５﹒１５元　　　跌２﹒１４％

　　微盟集團（０２０１３）　　　１３﹒６０元　　　跌０﹒５８％
　　美團點評（０３６９０）　　２７０﹒００元　　　跌１﹒０３％
　　眾安在線（０６０６０）　　　５４﹒３０元　　　跌１﹒２７％
　　京東集團（０９６１８）　　３２５．００元　　　跌２﹒１１％
　　網易　　（０９９９９）　　１５４﹒１０元　　　升０﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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