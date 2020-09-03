《午市前瞻》港股料２４７００╱２５７００波動，舊經濟仍難發圍

《經濟通通訊社３日專訊》美國製造業數據理想，聯儲局理事暗示儲局未來幾個月將公布新

刺激經濟措施，標指和納指再破頂。不過印度電子和資訊技術部宣布再封殺１１８款中國Ａｐｐ

，利淡市場氣氛。恆生指數低開９３點，開報２５０２６點，之後跌幅隨即擴大，內地財新服務

業ＰＭＩ略好過預期，大市反彈最多９５點，見２５２１６點，但未能擺脫上方阻力，復回軟，

半日收報２５０４２，跌７７點或跌０﹒３１％，主板成交７９５﹒７２億元。國企指數報９９

９５，跌５點或跌０﹒０５％。恆生科技指數報７７８８，跌１２１點或１﹒５３％。

內地股市半日低收，上證綜合指數報３４０２，跌２點或跌０﹒０６％，成交２１３６﹒２

９億元人民幣。深證成分指數報１３８５２，跌３４點或跌０﹒２５％，成交３７５１﹒８６億

元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６％，報３２﹒９５元；友邦保險（０１２９９）

跌０﹒３７％，報７９﹒７元；港交所（００３８８）跌１﹒１２％，報３８９﹒６元；中移動

（００９４１）升０﹒１９％，報５３﹒１５元；建行（００９３９）彈０﹒７４％，報５﹒４

２元。



＊印度再封殺中國Ａｐｐ，新經濟股下跌＊



印度電子和資訊技術部昨日宣布，再封殺１１８款中國Ａｐｐ，其中包括《絕地求生》手遊

（ＰＵＢＧ ＭＯＢＩＬＥ ＬＩＴＥ）、企業微信（ＷｅＣｈａｔ Ｗｏｒｋ）、手機淘寶（

ｍｏｂｉｌｅ ｔａｏｂａｏ）及支付寶（Ａｌｉｐａｙ）等等。科技股個別走，ＡＴＭＸＪ全

線回吐，騰訊控股（００７００）跌１﹒０１％，報５３９﹒５元；即將「染藍」的阿里巴巴（

０９９８８）跌１﹒９９％，報２８５﹒４元；另一新貴小米（０１８１０）跌３﹒５％，報２

４﹒８元；美團點評（０３６９０）跌２﹒８６％，報２６５元；京東集團（０９６１８）跌２

﹒６５％，報３２３﹒２元。另外今日登場的，華夏恆生科技（０３０８８），報９﹒８６５元

較上市價１０元低１﹒３５％；成交約４４５萬股，涉資４４１５萬元。

美國記憶體（ＤＲＡＭ）產業龍頭之一美光（Ｍｉｃｒｏｎ）宣布９月１４日起停止供貨華

為。手機股今早普遍下跌，中興通訊（００７６３）跌４﹒０２％，報２１﹒５元；通達集團（

００６９８）跌１﹒１１％，報０﹒４４５元；中芯（００９８１）跌１﹒８％，報２４﹒５元

；比亞迪電子（００２８５）升２﹒０９％，報３９﹒０５元；高偉電子（０１４１５）跌０﹒

９３％，報３﹒１８元。



＊人民幣持續強勢，航空相關股跑出＊



油價下跌，人民幣中間價再創近１６個月高，加上北京國際航班逐步恢復直航，中資航空股

跑出，南航（０１０５５）升３﹒１２％，報４﹒２９元；東航（００６７０）升２﹒８６％，

報３﹒２４元；國航（００７５３）升３﹒０２％，報５﹒４６元；北京首都機場（００６９４

）升０﹒５６％，報５﹒３４元；國泰航空（００２９３）升１﹒６２％，報６﹒２７元。另外

，美蘭空港（００３５７）升２﹒５％，報４３﹒０５元；民航信息網絡（００６９６）升３﹒

１６％，報１６﹒９８元。

濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛（０００２７）升２﹒４５％，報６２﹒６５元；金沙中國（

０１９２８）升２﹒５３％，報３４﹒４５元；澳博控股（００８８０）升１﹒８７％，報１０

﹒８８元；新濠國際（００２００）升１﹒５４％，報１７﹒１２元；永利澳門（０１１２８）

升２﹒０７％，報１４﹒７６元；惟美高梅（０２２８２）跌０﹒７４％，報１０﹒７４元。



＊物流細股熱炒，圓通高見１２﹒３元＊



水泥價格自８月中旬開始止跌反彈，全國水泥價格由８月初的４１２﹒８９元人幣╱噸，上

升至８月底的４２６﹒０２元人幣╱噸，增幅３﹒１８％。另外，多地水泥企業庫存出現回落，

全國水泥庫容比也由６０﹒１％大幅降至５７﹒０％，創下八年來的同期新低。水泥股普偏走高

，中國建材（０３３２３）升４﹒６６％，報１１﹒２２元；華潤水泥（０１３１３）升４﹒８

３％，報１２﹒１６元；西部水泥（０２２３３）升４％，報１﹒３元；山水水泥（００６９１

）升０﹒４８％，報２﹒１１元；亞洲水泥（００７４３）升２﹒８９％，報７﹒８３元；海螺

水泥（００９１４）升１﹒７４％，報５８﹒５５元。

多隻物流細股熱捧，昨日飆升２﹒６倍的圓通速遞（０６１２３）盤中高見１２﹒３元，半

日收漲４０﹒１４％，報１０﹒０２元；盛良物流（０８２９２）曾飆６﹒３２倍，半日仍升４

３６﹒５９％，報０﹒２２元；絲路物流（００９８８）升１２２﹒７３％，報０﹒０４９元；

健升物流（０１５２９）升７１﹒４３％，報０﹒２４元；濱海泰達物流（０８３４８）升２５

％，報０﹒３５元；先豐服務（００５００）升２７﹒２７％，報０﹒６３元；長安民生物流（

０１２９２）升１５﹒９６％，報２﹒１８元。



＊連敬涵：新、舊經濟股料短線表現平穩，小米、騰訊可吼低位博反彈＊



港股今早表現反覆，不斷下戰二萬五關，到底大市能穩守該關口？勤豐證券資產管理董事總

經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，大市短期表現略欠動力，加上中美關係反覆限制港股升勢

，料恆指短線將於２５０天線約２５７００點，至１００天線約２４７００點間約一千點區界徘

徊。

科指今早回吐，ＡＴＭＸＪ齊齊走軟，市場又是否開始轉投舊經濟股？連敬涵預料新、舊經

濟股短期表現均較為平穩，部分藍籌地產股或許因本港疫情紓緩而有所反彈，但由於本港疫情仍

未完全平復，未來情況存變數，因此對該板塊後市升勢較不樂觀。近期熱炒的科技股，他則認為

由於已錄不俗升勢，現始進入調整階段。投資者欲短炒，則可選小米（０１８１０），吼股價回

落至十天線約２２現水平時入手，目標價２５元。而於騰訊（００７００），他認為於沒有消息

提振的情況之下，該股基本上是沒有可能突破５６０元水平，不過好友仍可於吼該股回落至５０

天線水平約５３０元時入手博反彈。（ｃａ、ｊｃ）

