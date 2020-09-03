《美元走勢－羅明立》美匯技術性反彈，留意反彈高位做空

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒３４ １０６﹒１８ １０６﹒２６

歐元╱美元 １﹒１８４７ １﹒１７８９ １﹒１８２３

英鎊╱美元 １﹒３３４８ １﹒３２７７ １﹒３２９６

美元╱瑞郎 ０﹒９１４２ ０﹒９１１３ ０﹒９１１９

美元╱港元 ７﹒７５０４ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國８月人力資源服務公司（ＡＤＰ）私人職位增加４２﹒８萬份，遠低於市

場預期的９５萬份，前值向上修定至增加２１﹒２萬份。由於，就業數據差於預期，市場憂慮本

周五（４日）公布的非農職位增長不理想，目前預期非農新增職位有１４０萬份。美匯指數技術

性反彈，升至近期下行線的阻力９３水平附近，市場關注非美貨幣的負面消息而有美元補倉盤，

但不易扭轉其弱勢。暫時可先避其鋒，留意美元反彈高位做空。

澳洲第二季國內生產總值（ＧＤＰ）按季大幅收縮７％，跌幅大於市場預期的收縮６％，引

發澳紐交叉盤獲利回吐，澳元近至０﹒７３，留意０﹒７２２０╱５０的表現。考慮到澳洲央行

對經濟前景相對樂觀，相信澳元表現仍會較紐元為佳。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 觀 望

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３３２５ １﹒３２２５ １﹒３３６５

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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