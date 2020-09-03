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即市新聞

03/09/2020 16:43

《美元走勢－羅明立》美匯技術性反彈，留意反彈高位做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒３４　　　１０６﹒１８　　　１０６﹒２６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８４７　　　１﹒１７８９　　　１﹒１８２３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３４８　　　１﹒３２７７　　　１﹒３２９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１４２　　　０﹒９１１３　　　０﹒９１１９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０４　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國８月人力資源服務公司（ＡＤＰ）私人職位增加４２﹒８萬份，遠低於市
場預期的９５萬份，前值向上修定至增加２１﹒２萬份。由於，就業數據差於預期，市場憂慮本
周五（４日）公布的非農職位增長不理想，目前預期非農新增職位有１４０萬份。美匯指數技術
性反彈，升至近期下行線的阻力９３水平附近，市場關注非美貨幣的負面消息而有美元補倉盤，
但不易扭轉其弱勢。暫時可先避其鋒，留意美元反彈高位做空。
　　澳洲第二季國內生產總值（ＧＤＰ）按季大幅收縮７％，跌幅大於市場預期的收縮６％，引
發澳紐交叉盤獲利回吐，澳元近至０﹒７３，留意０﹒７２２０╱５０的表現。考慮到澳洲央行
對經濟前景相對樂觀，相信澳元表現仍會較紐元為佳。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３３２５　　　１﹒３２２５　　　１﹒３３６５
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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