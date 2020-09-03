《小傳日記》魚缸弱勢現，科指股慘跌，穩守二萬五，明日再作戰！

《小傳日記》隔晚花旗國魚缸當旺，納指破頂兼企穩萬二點收市，帶旺亞洲地區都有唔錯表

現，魚缸走勢都係窄幅上落為主，不過科指股今日慘慘豬囉，小米（０１８１０）、美團（０３

６９０）早前大升之後，今日都明顯獲利回吐；另外，吉利（００１７５）回Ａ進入最後直路，

雖然美銀話回Ａ係良好意味，但今日股價依然隨市下挫，最終魚缸穩守二萬五，收報２５００７

點，跌１１２點或跌０﹒４５％，主板成交１４６５﹒６９億元。國企指數報９９４０點，跌６

０點或跌０﹒６１％。恆生科技指數今日跑輸，收報７７０６點，跌２０３點或跌２﹒５７％。

內地Ａ股同樣走弱，上證綜合指數報３３８４點，跌１９點或逾半巴仙；深證成份指數報１

３７７２點，跌１１５點或跌近１巴仙。兩市合共成交９４２２﹒０１億元。

睇睇大隻藍戰士，大象（００００５）升近１巴仙，報３３﹒４５銀；港交所（００３８８

）跌近２巴仙，報３８６﹒６銀，ＱＱ（００７００）回吐逾２巴仙，報５３４銀；中移動（０

０９４１）微跌唔夠半巴仙，報５３銀；ＡＩＡ（０１２９９）踢高逾半１八仙，報８０﹒４５

銀。



＊內需到水尾頤海好洩氣，華為累全家舜宇又捱打＊



近排啲內需食品股炒到㷫恰恰，點知一隻回吐累全家，頤海國際（０１５７９）受執董孫勝

峰近日合計減持２０萬股影響，全日插水近８巴仙，報１２２﹒９銀；海底撈（０６８６２）亦

要下下火，回吐近２巴仙，報５３銀；另一餐飲品牌九毛九（０９９２２）挫逾３巴仙，報１７

﹒６４銀；康師傅（００３２２）撻低近３巴仙，報１４﹒７銀；統一（００２２０）滑近３巴

仙，報７﹒２銀；周黑鴨（０１４５８）高開低走，一度上試９銀不果，跌近３巴仙，報８﹒７

銀。

華為供應鍵恐怕又再迎來新一波衝擊，花旗國記憶體大佬美光宣佈，喺華為禁令本月中完結

之後唔再供貨比華為，孖屐憂慮華為除咗晶片外，其他零件都有斷供危機。手機設備佬立即散水

，舜宇光學（０２３８２）急跌逾２巴仙，報１１７﹒５銀；瑞聲科技（０２０１８）瀉近２巴

仙，報４９銀；中興通訊（００７６３）蒸發近半成，報２１﹒３５銀；通達（００６９８）無

左逾１巴仙，報０﹒４４５銀；丘鈦科技（０１４７８）則漲逾２巴仙，報１０﹒０８銀。



＊限制漸放寬地產卻一般，需求入旺季水泥佬矜貴＊



香江嘅新冠疫情持續緩和，港府近日就表示，由聽日（４日）起將會有限度重開健身室及按

摩院，但仍未放寬兩人的限聚令，本地地產佬個別發展。新鴻基地產（０００１６）跌１巴仙，

報１００﹒７銀；恆隆地產（００１０１）走低超１巴仙，報２１﹒５５銀；太古Ａ（０００１

９）揚１巴仙，報４２﹒４銀；新世界發展（０００１７）微升半巴仙，報４０﹒２銀；領展房

產（００８２３）揚不足半巴仙，報６４﹒３銀。

進入９月就來到水泥佬嘅傳統旺季，神州水泥價格由８月初升超３巴仙，到８月底嘅４２６

﹒０２銀人仔╱噸。而神州水泥庫容比都創左八年來嘅同期低，由６０﹒１％大幅降至５７﹒０

％，水泥佬獲追捧。海螺水泥（００９１４）揚近１巴仙，報５８銀；華潤水泥（０１３１３）

漲近半成，報１２﹒１４銀；金隅集團（０２００９）升近１巴仙，報１﹒６１銀；西部水泥（

０２２３３）抽升半成，報１﹒３１銀；中建材（０３３２３）走高超２巴仙，報１０﹒９６銀

。



＊神州漸復航飛機佬健壯，油價無支持油佬跟住潛＊



神州逐步恢復反嗰啲輸入病例較少國家去北京嘅直航國際航班！飛機佬都開心升夠，而最威

威就有神州國航（００７５３）炒高逾２巴仙，報５﹒４３銀；而其他飛機佬都開心飛高！

神州東方航空（００６７０）彈起逾２巴仙，報３﹒２２銀；神州南方航空（０１０５５）跳高

逾２巴仙，報４﹒２６銀；而因航都（００２９３）可以飛上逾１巴仙，報６﹒２６銀。不過北

京首都機場（００６９４）就慘啲跣低不足半巴仙，報５﹒３銀。

花旗國庫存報告話上星期汽油需求潛水，令到油價琴日收市走低超過２巴仙！拖累多數油佬

都無咩動力要潛一潛！「三桶油」齊齊腳軟，中石油（００８５７）跣低近２巴仙，報２﹒５８

銀；中海油（００８８３）軟一格，報８﹒４２銀；中石化（００３８６）潛水近２巴仙，報３

﹒４２銀。而中海油服（０２８８３）都要漏氣近１巴仙，報５﹒９銀。不過中石化冠德（００

９３４）就彈近１巴仙，報３﹒０６銀；聯合能源（００４６７）都抽高咗近１巴仙，報１﹒３

銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

