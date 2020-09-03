《真知灼見－溫灼培》歐盟容許英國重返嗎？

《真知灼見》據現時最新情況，英國與歐盟就「脫歐」談判仍未有進展。歐盟盼望在１０月

１５日及１６日舉行的大會上審批英國「脫歐」協議相信已不大可能。從最新言論中，似乎歐盟

已準備把整個英國「脫歐」過渡期延遲，現關注英國的態度。因為英國首相約翰遜曾揚言，不論

有協議與否，也必須於今年底正式「脫歐」。



＊德法推動歐盟新政得心應手＊



筆者現在質疑，究竟歐盟有多盼望英國在「脫歐」問題上能回心轉意，重回歐盟這個大家庭

？確實，英國是歐洲大國之一，歐盟有了英國參與這當可壯大整體實力。加上如英國兜兜轉轉也

重返歐盟，更可增強全球對歐盟概念的信心。這兩點是筆者一直認為歐盟不想英國離開的原因。

但今天回看，似乎英國離開歐盟，對歐盟而言不是甚麼壞事，甚至可能歐盟也不想讓英國重返。

歐盟是否如筆者所想相當重要，因為會影響歐盟與英國的「脫歐」談判，也會影響日後英國的命

運！

以往英國向來有多重身份，她除了是歐盟成員國，也是五眼聯盟之一。在國際政治決策上，

英國過去較跟隨美國，所以過去一直有個講法，美國雖不在歐盟內，但也可透過英國左右歐盟決

策。德法兩國一直想打造一個強大的歐盟，想歐元在全球儲備貨幣中佔一重要席位。當然這樣的

目標難免會觸動到美國神經及利益。由於英國背後一直有著美國的影子，倘英國繼續於歐盟內這

實在未必真正符合歐盟利益。就以最近歐盟成功作出「同共發債」為例，沒有了英國的阻攔，德

法兩國在推動新政上更見得心應手。所以，以德法兩國為首的歐盟還是否期望英國重返？筆者認

為未必。



＊「脫歐」沉重打擊英國經濟＊



假使歐盟不想英國重返，既要分手可以想像歐盟開給英國的「脫歐」條件將會相對苛刻，且

也沒有甚麼談判餘地。這是筆者對英國經濟前景最擔心的地方。不要忘記，英國有著一半出口是

輸往歐洲單一市場，英國的金融市場也是服務歐洲為主。一旦英國失去這個市場，對英國經濟打

擊可是相當沉重，對英鎊前景也可想而知。這是筆者過去一直對購買英鎊有保留原因。如看淡美

元，筆者首選買入歐元，次選人民幣。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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