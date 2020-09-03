科指回吐２０３點，恒指反覆跌１１２點收２５００７

《經濟通通訊社３日專訊》美國製造業數據理想，聯儲局理事暗示局方未來幾個月將公布新

刺激經濟措施，標指和納指再破頂。不過印度宣布再封殺１１８款中國Ａｐｐ，利淡市場氣氛。

恆指今早裂口低開９３點報２５０２６點，之後跌幅一度擴大至２６５點。中國財新服務業

ＰＭＩ略好過預期，大市反彈最多９５點見２５２１６點，但升勢未能持續，今日表現較佳的有

部分濠賭、內房和本地租務股，其他板塊普跌。恆指收跌１１２點或０﹒４５％，主板成交

１４６５﹒６９億元。國指收報９９４０點，跌６０點或０﹒６１％。

恆生科技指數受累印度再封殺中國Ａｐｐ，今日明顯見回吐，收挫２０３點或２﹒５７％，

報７７０６點，跑輸大市。

Ａ股兩市午後跌幅擴大，上證綜指收報３３８４點，跌１９點或０﹒５８％；深證成指收報

１３７７２﹒３７，跌１１５﹒０５點或跌０﹒８３％，總成交９４２２﹒０１億人幣。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９％，報３３﹒４５元；友邦（０１２９９）升

０﹒５６％，報８０﹒４５元；中移動（００９４１）軟０﹒０９％，報５３元；港交所

（００３８８）跌１﹒８８％，報３８６﹒６元；建行（００９３９）平收，報５﹒３８元。



＊手機淘寶及支付寶遭印度封殺，阿里收跌逾２％＊



印度電子和資訊技術部昨日宣布，再封殺１１８款中國Ａｐｐ，稱它們「涉嫌參與危害印度

主權與領土完整、印度國防、國家安全和公共秩序活動」。其中包括騰訊（００７００）旗下的

《絕地求生》手遊及企業微信、阿里巴巴（０９９８８）旗下手機淘寶及支付寶等、以及網易

（０９９９９）旗下多款手遊。上述三隻股份合共為科指帶來１４２點跌幅，騰訊跌２﹒０２％

，報５３４元；阿里巴巴挫２﹒４％，報２８４﹒２元；網易（０９９９９）軟０﹒２％，報

１５３﹒４元。小米（０１８１０）今年上半年收入逾４７％來自全球其他地區，其中多數來自

印度及歐洲，全日股份插７％，報２３﹒９元。

另外，今日登場的新科指ＥＴＦ華夏恆生科技（０３０８８）收報９﹒７４元，較發行價

１０元低２﹒６％，另一隻科指ＥＴＦ南方恆生科技（０３０３３）走低２﹒３３％，報

７﹒７５元。

美國記憶體產業龍頭之一美光宣布本月中起停止向華為供貨，而部分台灣記憶體廠仍未明確

表態會否跟隨美光做法，業界認為它們因採用美國設備及晶片自動化設計套件，預料也會依循美

政府規定。中興（００７６３）跌４﹒６９％，報２１﹒３５元；通達集團（００６９８）跌

１﹒１１％，報０﹒４４５元；中芯（００９８１）跌１﹒４％，報２４﹒６元；高偉電子

（０１４１５）跌０﹒６２％，報３﹒１９元。

中國將於１０月召開五中全會，主要議程包括研究制定「十四五」規劃和２０３５年遠景目

標，據外電引述消息人士稱，中國擬支持第三代半導體產業寫入「十四五」規劃，目標實現產業

獨立自主「不會受制於人」。ＡＳＭ太平洋（００５２２）升１﹒２７％，報８３﹒８５元；華

虹半導體（０１３４７）升０﹒６７％，報３０﹒２５元；上海復旦（０１３８５）揚

４﹒２９％，報１８元；中芯國際（００９８１）仍跌１﹒４％報２４﹒６元。



＊大摩看好澳門賭股季度盈虧平衡，銀娛升近３％冠藍籌＊



８個輸入病例較少國家至北京的９個國際航班今日起逐步恢復直航，每日入境人數限５００

人，後視運行情況逐步恢復至每日不超過４至５航班。中資航空走高，國航（００７５３）揚

２﹒４５％，報５﹒４３元；南航（０１０５５）升２﹒４％，報４﹒２６元；東航

（００６７０）走高２﹒２２％，報３﹒２２元；國泰（００２９３）升１﹒４６％，報

６﹒２６元。

評級機構標準普爾表示，在疫情影響下中國房企目前面對流動性收緊的問題，並相信，央行

下調融資限額對其覆蓋評級的內房影響溫和，惟部分信貸評級ＢＢ及Ｂ的房企料較受影響。標普

昨日確認碧桂園（０２００７）ＢＢ＋信貸評級，展望由穩定上調至正面，該股走高２﹒４４％

，報９﹒６７元。龍湖（００９６０）升１﹒５２％，報４３﹒３元；潤地（０１１０９）跌

０﹒１３％，報３７﹒９５元；恆大（０３３３３）跌０﹒２３％，報１７﹒１２元。

大摩將澳門博彩股今年稅息折舊及攤銷前利潤預測下調至負值，但預計博彩毛收入年底前將

保持改善，板塊第四季有望達到盈虧平衡。看好本地特許經營的澳博（００８８０）升

１﹒３１％，報１０﹒８２元；新濠國際（００２００）升１﹒４２％，報１７﹒１元；銀娛

（０００２７）升２﹒７％，報６２﹒８元三隻股份。而金沙（０１９２８）升２﹒０８％，報

３４﹒３元；永利澳門（０１１２８）升２﹒３５％，報１４﹒８元。（ｎｓ）

