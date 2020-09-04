《缸邊麗評－熊麗萍》港科技股續反覆尋頂，趁調整上車

《缸邊麗評》新經濟股受資金推動造好，多隻大型科技股創新高後回吐，而傳統經濟股低位

縱有資金吸納，但升勢亦未見太強支持；新、舊板塊輪流升跌，令恆指繼續處於上落格局。昨晚

（３日）美股急挫，港股輪流升跌的格局是否已完結。



＊恆指仍由傳統經濟股主導＊



其實，本周初恆指終於突破７月中以來高位，並罕有地出現新、舊經濟股齊齊為指數作出貢

獻，恆指有直逼２５０００點之勢。不過，由於重磅舊經濟股，包括本地地產、醫藥、內房股升

勢未能持續，加上內銀股上半年業績欠佳，令內銀股股價偏軟亦拖累恆指及國指表現；相反，阿

里巴巴（０９９８８）、京東集團（０９６１８）、小米集團（０１８１０）及美團點評（０３

６９０）股價均創新高，但由於這些重磅新經濟股均非恆指、國指成分股，未能為恆指作出貢獻

。恆指在下周一（７日）加入阿里巴巴及小米集團兩隻新經濟股，分別佔比重５％及３％，未來

新經濟股表現將可局部反映於恆指身上，但由於佔比仍有限，股價升跌對恆指的變動仍不太大。

至於另一隻新經濟股－－藥明生物（０２２６９）更只佔恆指２％，影響更為有限，新經濟成分

股對恆指升跌影響只佔一成。傳統經濟股表現仍是恆指升跌的主導因素。



＊新舊經濟股輪動格局不變＊



筆者認為港股新、舊經濟輪動的情況仍不變，美股昨晚急跌（納指下挫５％）主要是蘋果及

Ｔｅｓｌａ急挫近一成的拖累較大，在港同時上市的阿里巴巴及京東在美國股價下跌５％，其在

港股價亦跟隨其美股股價的跌幅。雖然本港上市幾隻重磅科技股ＡＴＭＸ近日亦創新高，加上部

分原因是對入恆指的炒作活動有關。

另一方面，美國近期仍有針對中國科技企業的動作，加上印度亦限制使用１００多隻內地軟

件ａｐｐ，令中資科技股高位將現套利。然而，市場資金充裕，加上業務仍具增長空間，市場繼

續在總統大選前因素推升美股（尤其是科技股）；因此，本港上市科技股份是反覆尋頂，調整仍

可搭順風車。



＊買賣新經濟股宜靈活走位＊



傳統經濟股在中港疫情受控的消息支持，而疫苗研發進展亦令傳統經濟股間歇性受捧，加上

估值實在吸引，長線投資者的吸納興趣已見提升；但經濟回復動力仍未明朗，股價暫難持續上升

，新、舊經濟股價輪流升跌仍是趨勢；若非活躍投資者，持有新舊經濟優質股，不宜因為板塊輪

動而跟車太貼，但進取的投資者則要懂得在新經濟股買賣上靈活走位及控制風險。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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