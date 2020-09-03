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即市新聞

03/09/2020 15:30

《股金豐采－涂國彬》基本金屬強勢，等待非農數據

　　《股金豐采》恐慌指數ＶＩＸ在表現反覆。８月一度考驗２０一線支持，不過月尾開始上行
動能增加，８月３１日更是單日大漲１５﹒０３％至２６﹒４１，重拾５０日線。本周三
（２日）再升１﹒７２％至２６﹒５７。雖然相比３月８５﹒４７的高位，ＶＩＸ已經回落了近
七成，但想要回到疫情前１０至２０的運行區間不容易。
　
＊銅價上行未改＊
　
　　倫銅在４、５月經歷了低位震盪之後，終於做出反彈，相對４月低位１４５５美元，現在已
經上漲了逾兩成，不過還沒有收復年內的失地。倫銅在弱美元，中國需求增加和低庫存的狀態下
，銅價錄得四個月連陽，近日連續上漲六日。但小非農不樂觀，還是給銅價一個機會回調，周三
跌穿５和１０日線，收跌１﹒６８％至１７８６美元，不過並沒有破壞上行趨勢。
　
＊鎳鋅連漲五個月＊
　
　　倫鋁從４月低位１４５５美元至今也已經反彈了逾兩成，和倫銅一樣在昨日結束六日連陽。
倫鎳動能更強，連漲五個月，近日連升八日，已經收復年內失地。倫鋅同樣上漲五個月，昨日並
未跟隨銅鋁回調，將挑戰１６０００關口。基本金屬整體強勢，但也要隨時關注來自中美關係和
疫情的風險。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金（
０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財務
權益。）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益
　
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