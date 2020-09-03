《投資心得－潘鐵珊》建業新生活「建業＋」平台整合資源推動增長

《投資心得》建業新生活（０９９８３）截至今年６日３０日為止的中期業績，受惠管理建

築面積增加、「建業＋」平台的註冊用戶平均消費大幅攀升、物業管理及增值服務分部的增值服

務的收入增長等因素帶動，實現營業收入達１０﹒６億元人民幣，跟去年同期相比增５６﹒１％

；實現集團擁有人應佔利潤１﹒８億元人民幣，同比增７０﹒３％，表現相當理想。

在生活服務業務方面，集團推動「建業＋」平台。作為一個Ｏ２Ｏ一站式服務平台，整合線

上及線下資源，能為客戶提供方便實惠的商品及服務，已服務超過２８０萬名用戶。而集團自

２０１６年起提供四類獨特的旅遊服務，包括有休閒旅遊、公司考察遊、足球旅遊及教育旅遊亦

甚具特色，相信在疫情全面緩和後會迎來重新增長的機遇。再加上集團計劃進一步優化軟件及雲

系統，以優化「建業＋」平台的用戶體驗，相信能有效增加活躍用戶及付費用戶，提高用戶的忠

誠度。而「建業＋」平台的註冊用戶數量以及每名用戶的平均消費大幅攀升，亦令生活服務的收

入增加，相信會令集團迎來良好的正向循環。



＊建議買入上望１２﹒５元＊



在未來，集團積極加強推廣品牌認知度，以增加平台用戶以及其收入，而在背後亦擴充研發

團隊以加強軟件及雲系統的開發及優化，旨在提升用戶體驗及滿意度並增強其數據分析能力。而

「物管＋商業資管及諮詢」並駕齊驅的增長策略亦有利集團加速增長。另一方面，相信集團亦會

繼續尋求戰略性投資及收購機會，以便進一步擴張物業管理業務與增值服務的業務規模及物業組

合，相信集團仍在增長軌道上，故值得留意。可考慮於１０﹒５元買入，上望１２﹒５元，跌穿

９﹒８元止蝕。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相

關股份）（本欄逢周四刊出）



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