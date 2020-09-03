《財金樂道－陳樂怡》Ａ股短期暫難突破，可留意在港汽車股

《財金樂道》中美關係反覆，同時中印關係趨緊，地緣政治風險升溫，但目前人民幣匯價仍

較強，支撐中資股表現。聯儲局貨幣政策目標進一步偏鴿，加上多隻大型新股招股，資金再度流

入本港，令銀行體系結餘增至逾２０００億港元，均有利支持港股表現。

在好淡因素充斥下，港股暫難擺脫上落格局，短期阻力位於２５０天線。另外，美匯指數是

否會持續跌破主要支持位９２，將成為短期內全球金融市場的主導因素。板塊方面，受惠美國科

技股走勢理想，以及多家發行商推出恆生科技指數ＥＴＦ，推動資金近期流向科技股。



＊美科技股仍難估何時見頂＊



聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會發言，表示聯儲局將容許通脹在較長一段時間保持在平均

２％的水平。市場認為聯儲局未來政策取向，將偏向維持經濟增長，並容忍通脹於較高水平，預

期美國將有一段長時間維持低利率水平。而在憧憬低利率及市場流動性仍充足下，對投資市場而

言，可起較為正面的支持作用。

不過，聯儲局政策方向令人憂慮聯儲局已放棄對抗通脹的責任，投資者憂慮美元可能沒有節

制的濫發，令通脹長遠回升，同時亦削弱美元儲備貨幣的價值。雖然我們認為長線而言，聯儲局

將增加買債，以壓低長期債息；但美國債息目前的短暫上升，可能構成風險資產，特別是金價以

及新興金融市場的波動，投資者宜留意美國１０年期債息的走勢。

根據美國銀行資料顯示，美國科技股市值已升至近７０﹒９萬億港元。事實上，目前美股的

升市，明顯集中於大型科技股，包括Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｔｅｓｌａ等，而ＮＹＳＥ

ＦＡＮＧ＋指數（包括十隻大型科技股）年初至今升幅超過７成。然而，不少科技股雖處於極高

溢價，但由於納指和標普５００指數持續創新高，短期技術走勢仍強，暫時仍難以估計何時見頂

。另外，美國將於９月４日公布８月份非農業職位及失業率數據，同時中美關係仍較複雜，將繼

續為市場焦點。



＊中美短期關係不會走極端＊



中美貿易代表於上周初對話，雙方均表示協議有所進展，亦將繼續落實協議。中國近期亦大

量增購美國農產品，亦加快採購能源產品的步伐，釋出善意。不過，美方聲明將結構改革例如取

消美國企業在中國金融業的障礙、保護知識產權等，放在優先位置，反映美方向中國施加壓力，

加快開放國內市場。然而，目前距離大選只有兩個月，預期中方增購美國商品仍是短期中美貿易

的主要重點。

另一邊廂，美國近日又再向中國施壓，將多家中國公司，列入實體名單，並將對個別中國公

民實施簽證控制。此外，國務卿蓬佩奧，亦指責匯控（００００５），仍保留部分受美國制裁人

士的銀行戶口。不過，上述措施的實際影響力有限，預期中美關係，暫時不會進一步大幅惡化。

由於總統大選因素，中國將繼續成為打壓對象，預料中美短期關係不會太好，但暫不會走向極端

。



＊內銀縱技術反彈恐料有限＊



根據Ｗｉｎｄ數據，今年以來Ａ股的ＩＰＯ融資總額已近３０００億元人民幣，創近十年新

高。另外，近日深圳創業板啟動ＩＰＯ註冊制，首批１８家新股同日上市，股價表現強勁。事實

上，年內Ａ股市場融資規模約為９８００億元人民幣，規模相較此前幾年並不算高，惟現時融資

結構傾向ＩＰＯ融資，預期新股仍為Ａ股市場短期焦點。而Ａ股整體市場方面，近日滬深股市成

交量出現回落，於１萬億元人民幣徘徊。另一方面，通過滬深股通淨流入Ａ股的外資資金，略有

改善但仍然反覆，Ａ股整體短期暫難突破，上證綜指於３４５９點（年內高位）仍具較大阻力。

國內提出內循環概念，內需股一度炒高。其中，中國缺乏石油資源，目前需要進口大量石油

，再加上環保因素，預期中央將積極推動新能源汽車發展。投資者可留意香港上市的相關車股，

包括比亞迪（０１２１１）（國內最大電動車自主品牌）及吉利（０１７５）（２０２１年推出

電動車），股份值得於調整買入。另外，四大內地國有銀行半年純利均按年錄雙位數跌幅。事實

上，在經濟放緩下，內銀可能仍需向實體經濟「讓利」。目前中國銀行業仍面臨壞帳和淨息差收

窄的挑戰，未來的股息派發亦有下行壓力。雖然內銀股股價回落幅度較大，或具技術反彈可能，

但料幅度有限。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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