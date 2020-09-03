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即市新聞

03/09/2020 09:20

《財金樂道－陳樂怡》Ａ股短期暫難突破，可留意在港汽車股

　　《財金樂道》中美關係反覆，同時中印關係趨緊，地緣政治風險升溫，但目前人民幣匯價仍
較強，支撐中資股表現。聯儲局貨幣政策目標進一步偏鴿，加上多隻大型新股招股，資金再度流
入本港，令銀行體系結餘增至逾２０００億港元，均有利支持港股表現。
　　在好淡因素充斥下，港股暫難擺脫上落格局，短期阻力位於２５０天線。另外，美匯指數是
否會持續跌破主要支持位９２，將成為短期內全球金融市場的主導因素。板塊方面，受惠美國科
技股走勢理想，以及多家發行商推出恆生科技指數ＥＴＦ，推動資金近期流向科技股。
　
＊美科技股仍難估何時見頂＊
　
　　聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會發言，表示聯儲局將容許通脹在較長一段時間保持在平均
２％的水平。市場認為聯儲局未來政策取向，將偏向維持經濟增長，並容忍通脹於較高水平，預
期美國將有一段長時間維持低利率水平。而在憧憬低利率及市場流動性仍充足下，對投資市場而
言，可起較為正面的支持作用。
　　不過，聯儲局政策方向令人憂慮聯儲局已放棄對抗通脹的責任，投資者憂慮美元可能沒有節
制的濫發，令通脹長遠回升，同時亦削弱美元儲備貨幣的價值。雖然我們認為長線而言，聯儲局
將增加買債，以壓低長期債息；但美國債息目前的短暫上升，可能構成風險資產，特別是金價以
及新興金融市場的波動，投資者宜留意美國１０年期債息的走勢。
　　根據美國銀行資料顯示，美國科技股市值已升至近７０﹒９萬億港元。事實上，目前美股的
升市，明顯集中於大型科技股，包括Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｔｅｓｌａ等，而ＮＹＳＥ　
ＦＡＮＧ＋指數（包括十隻大型科技股）年初至今升幅超過７成。然而，不少科技股雖處於極高
溢價，但由於納指和標普５００指數持續創新高，短期技術走勢仍強，暫時仍難以估計何時見頂
。另外，美國將於９月４日公布８月份非農業職位及失業率數據，同時中美關係仍較複雜，將繼
續為市場焦點。
　
＊中美短期關係不會走極端＊
　
　　中美貿易代表於上周初對話，雙方均表示協議有所進展，亦將繼續落實協議。中國近期亦大
量增購美國農產品，亦加快採購能源產品的步伐，釋出善意。不過，美方聲明將結構改革例如取
消美國企業在中國金融業的障礙、保護知識產權等，放在優先位置，反映美方向中國施加壓力，
加快開放國內市場。然而，目前距離大選只有兩個月，預期中方增購美國商品仍是短期中美貿易
的主要重點。
　　另一邊廂，美國近日又再向中國施壓，將多家中國公司，列入實體名單，並將對個別中國公
民實施簽證控制。此外，國務卿蓬佩奧，亦指責匯控（００００５），仍保留部分受美國制裁人
士的銀行戶口。不過，上述措施的實際影響力有限，預期中美關係，暫時不會進一步大幅惡化。
由於總統大選因素，中國將繼續成為打壓對象，預料中美短期關係不會太好，但暫不會走向極端

　
＊內銀縱技術反彈恐料有限＊
　
　　根據Ｗｉｎｄ數據，今年以來Ａ股的ＩＰＯ融資總額已近３０００億元人民幣，創近十年新
高。另外，近日深圳創業板啟動ＩＰＯ註冊制，首批１８家新股同日上市，股價表現強勁。事實
上，年內Ａ股市場融資規模約為９８００億元人民幣，規模相較此前幾年並不算高，惟現時融資
結構傾向ＩＰＯ融資，預期新股仍為Ａ股市場短期焦點。而Ａ股整體市場方面，近日滬深股市成
交量出現回落，於１萬億元人民幣徘徊。另一方面，通過滬深股通淨流入Ａ股的外資資金，略有
改善但仍然反覆，Ａ股整體短期暫難突破，上證綜指於３４５９點（年內高位）仍具較大阻力。
　　國內提出內循環概念，內需股一度炒高。其中，中國缺乏石油資源，目前需要進口大量石油
，再加上環保因素，預期中央將積極推動新能源汽車發展。投資者可留意香港上市的相關車股，
包括比亞迪（０１２１１）（國內最大電動車自主品牌）及吉利（０１７５）（２０２１年推出
電動車），股份值得於調整買入。另外，四大內地國有銀行半年純利均按年錄雙位數跌幅。事實
上，在經濟放緩下，內銀可能仍需向實體經濟「讓利」。目前中國銀行業仍面臨壞帳和淨息差收
窄的挑戰，未來的股息派發亦有下行壓力。雖然內銀股股價回落幅度較大，或具技術反彈可能，
但料幅度有限。《凱基證券亞洲研究部分析員　陳樂怡》
　
陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｓｆｃ﹒ｈｋ╱ｐｕｂｌｉｃｒｅｇＷｅｂ╱ｉｎｄｉ╱ＢＮＪ９４
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