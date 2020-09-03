《思前想後－郭思治》港股漸陷反覆不明，本月上旬料退守百天線

《思前想後》８月已過，大市之形態屬先低而後高。恆指是由７日之低位２４１６７點升至

３１日之高位２５８４７點，即月內之波幅為１６８０點。惟３１日之大市屬先穿頭後破腳，恆

指先上破２５０天線（約２５７７５點），但其後卻大幅急回且更報收於２５１７７點，即技術

上已稍跌穿１０天線（約２５２６６點）。單從走勢上看，一旦恆指跌穿１０天線，當代表大市

不但已漸擺脫欲試頂之趨勢，且技術上更漸陷反覆不明之中。因只要沽壓稍作主動，恆指已可進

一步跌穿２０天線（約２５１４３點）及５０天線（約２５１３４點）。換言之，形勢該不利九

月上旬大市之發展，因一旦上述三組移動平均線有失，即表示大市之防守據點將退守至１００天

線（約２４６２３點）。



＊港股反彈阻力２５８４７點＊



踏進９月首個交易日，大市承接上日之跌勢，技術上仍略帶反覆。恆指更於早市一度跌至

２４９９５點，雖其後稍見後抽而高見２５２４２點，但始終仍受制於１０天線。單從走勢上看

，大市開始步入反覆不明之中。至於九月之形態會屬先高或是先低，當需多觀察數天才能得知。

假如大市屬先高，則恆指將在月中前進一步下試１００天線（約２４６２３點）；如屬先低，當

表示大市會再候機上試２５０天線（約２５７７５點）。

拉闊一點看，大市暫時之表現不算太差，至少仍走在一中期上升通道之中。此中期上升通道

之頂部是由４月２９日之高位２４８５５點與７月７日之高位２６７８２點所組成，而通道之底

部則由３月１９日之低位２１１３９點、５月２５日之低位２２５１９點及８月７日之低位

２４１６７點所組成。嚴格而言，一日大市仍續運行於上述中期上升通道之中，少許反覆所帶出

的問題該不大。亦即是說，大市稍作反覆後，仍有機會再上試此中期上升通道之頂部，而首個較

關鍵的阻力位當為８月３１日之高位２５８４７點。



＊首程控股應獲更高估值＊



首程控股（００６９７）至８月３１日中期業績，歸屬母公司股東淨利益達４﹒４１億元，

較去年大幅增長４５％。經過兩年發展後，停車業務首次實現盈利，上半年淨利２﹒１８億元，

同比增長１２６％，目前簽約車位已達１０﹒６８萬個，同比翻倍。中期股息亦由去年２億元增

加５０％至３億元，以回饋股東在轉型期間對公司之信任及支持。

另外，首程控股基金管理業務方面亦健步增長，較去年同期相比增長３０億人民幣。相關業

務於今年上半年之實現收入為１﹒０３億港元，同比增長２２％，淨利為０﹒７７億港元，同比

增長６７％。以現價計，該股伸值全年市盈率約１７倍，息率約５厘。集團與著名房地產開發商

鐵獅門合作的奧產業園區項目正在動工建設，預計明年５月投入使用。此為２０２２年北京冬奧

會及周邊市民的首個大型商業綜合體。

近月來公司股價持續上漲，自６月份以來的近三月的漲幅已達７２％，同期間內，恆指上漲

１１％，恆生綜合小型股指數則上漲１９﹒４％。可以看出市場已經逐漸認知以及認可公司的停

車資產管理業務發展潛力。公司當前不足１５０億元市值，参考物管公司３０倍左右的平均ＰＥ

估值倍數，公司的合理市值應為２００億元，若考慮到公司的行業龍頭地位，還應獲得更高的估

值溢價，建議投資者可關注。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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