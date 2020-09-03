【中印衝突】印度禁１１８款Ａｐｐ，包括阿里淘寶、騰訊網易手遊

《經濟通通訊社３日專訊》中印邊境衝突升溫之際，印度政府最新宣布，禁用１１８款中國

手機應用程式，包括騰訊（００７００）旗下的大熱射擊競技遊戲《絕地求生》、阿里巴巴

（０９９８８）的手機淘寶和支付寶、百度、以及網易（０９９９９）旗下多款手機遊戲。

印度當局的聲明提到，被封殺的應用程式「以未經授權的方式竊取用戶數據，以及將用戶數

據秘密傳送至印度境外的伺服器。」這些應用程式涉嫌參與危害印度主權與完整、印度國防、國

家安全和公共秩序的活動。

印度外交部周二（１日）指責中國軍隊在具爭議的喜馬拉雅山脈邊界採取挑釁性行動。印度

國防部發表的聲明指，由於印方及時採取防禦行動，阻止了中國單方面改變現狀的企圖。不過，

中印邊界最新發生的衝突，兩國說法不一。中國外交部發言人華春瑩連日評論事件，表示本次衝

突中，印軍無人死亡。但她沒有提及中方傷亡情況。華春瑩強調，印方稱採取了所謂「先發制人

」的行動是「不打自招」，充分證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先。敦促印方立即撤回所有

非法越線人員。

中印６月爆發邊境衝突後，印度已禁止５９款中國應用程式，包括字節跳動ＴｉｋＴｏｋ，

阿里巴巴的ＵＣ瀏覽器和騰訊的ＷｅＣｈａｔ等。（ａｃ）

