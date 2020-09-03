  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/09/2020 08:16

【中印衝突】印度禁１１８款Ａｐｐ，包括阿里淘寶、騰訊網易手遊

　　《經濟通通訊社３日專訊》中印邊境衝突升溫之際，印度政府最新宣布，禁用１１８款中國
手機應用程式，包括騰訊（００７００）旗下的大熱射擊競技遊戲《絕地求生》、阿里巴巴
（０９９８８）的手機淘寶和支付寶、百度、以及網易（０９９９９）旗下多款手機遊戲。
　　印度當局的聲明提到，被封殺的應用程式「以未經授權的方式竊取用戶數據，以及將用戶數
據秘密傳送至印度境外的伺服器。」這些應用程式涉嫌參與危害印度主權與完整、印度國防、國
家安全和公共秩序的活動。
　　印度外交部周二（１日）指責中國軍隊在具爭議的喜馬拉雅山脈邊界採取挑釁性行動。印度
國防部發表的聲明指，由於印方及時採取防禦行動，阻止了中國單方面改變現狀的企圖。不過，
中印邊界最新發生的衝突，兩國說法不一。中國外交部發言人華春瑩連日評論事件，表示本次衝
突中，印軍無人死亡。但她沒有提及中方傷亡情況。華春瑩強調，印方稱採取了所謂「先發制人
」的行動是「不打自招」，充分證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先。敦促印方立即撤回所有
非法越線人員。
　　中印６月爆發邊境衝突後，印度已禁止５９款中國應用程式，包括字節跳動ＴｉｋＴｏｋ，
阿里巴巴的ＵＣ瀏覽器和騰訊的ＷｅＣｈａｔ等。（ａｃ）

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/09/2020
【ETF】三隻追蹤科指ETF　應該點揀?
財經熱話04/09/2020
《股市一周》地緣政治拖累港股周跌726點失兩萬五　科指曾破頂
中國故事04/09/2020
《神州經脈》中印衝突如箭在弦　滬指周跌1.4%　外資持續出逃
生財有道04/09/2020
【ETF】三隻追蹤科指ETF　點先知邊隻最抵?
財經熱話04/09/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績／大行觀點／目標價，一表盡掌握
香港要聞04/09/2020
【新冠肺炎】聶德權：全民檢測延長四天　近92萬人已預約採樣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金