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即市新聞

03/09/2020 10:19

《輪證高清－孫明哲》小米勢如破竹，部署近期新產品條款更合適

　　《輪證高清》小米（０１８１０）股價於８月份走勢強勁，自８月中公布被納入恆指開始上
升，其後於業績後升幅明顯進一步擴大，短短一周累積超過４０％升幅，並多次創上市新高。股
價急速上升令市場上原來的價外證都變成價內，港交所（００３８８）早前把新產品上市時間由
５日縮短至３日大大增加了合適條款產品上市的速度，加上發行商積極發行新產品應市，投資者
很快就有合適條款的產品可以選擇。即使小米在短時間急升，市場都有行使價更高的價外證，投
資者不用考慮面值較高的價內證。
　　由於市場上有合適的產品作部署，加上股價表現突出，資金於本周初追捧小米認購證，部分
原來已經持有小米認購證的投資者亦作換馬部署，例如由之前部署行使價１８至１９元的產品換
馬至新上市的輕微價外證，雖然新上市產品年期較價內證長，導致槓桿其實跟價內證相若，但面
值較低，投資者換馬仍然可達到套出現金、鎖定利潤的效果。投資者現時如計劃部署小米認購證
，可留意昨日（２日）上市的小米購２６２４１，行使價２８﹒８８元，明年３月到期；另可留
意小米購２６０５４，行使價２６﹒８８元，同是明年３到期，兩者以現價計都是價外證，條款
較合適。
　　另一方面，除了小米認購證見資金流入之外，亦見資金於股價屢創新高時部署認沽證，投資
者要留意之前的產品因為股價急升變得非常價外，已經不合適現時市況，現階段宜留意新上市較
貼價的產品，例如昨日上市的小米沽２６２４４，行使價２０元，明年３月到期；或明攻新上市
更貼價的認沽證２６５２４，行使價２２﹒８８元。《高盛董事總經理　孫明哲》
《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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