《法證攻防－林恩》美團（０３６９０）業務顯著復甦

《法證攻防》美團點評（０３６９０）八月尾公布第二季度業績，期內總收入同比增長

８﹒９％至２４７億元（人民幣，同下），經營溢利同比急增９５﹒５％至至２２億元，實現虧

轉盈。美團股價上周累計升幅逾８％，本周三再創上市新高２８０元。美團三大業務：餐飲外賣

，到店、酒店及旅遊，新業務分別佔總收入約５８﹒８％，１８﹒４％及２２﹒８％。新業務主

要包括共享單車，美團買菜，美團優選等，收入佔比超過到店、酒店及旅遊。新冠疫情下「宅經

濟」成為熱話，但從美團業績來看，「加速擴張」似乎言之過早，但「顯著復甦」卻是亮點。

第二季度內地疫情逐漸受控，美團業務收入增速強勁。對比２０２０年第一季度，第二季度

餐飲外賣收入增長錄得約５３﹒２％，而到店、酒店及旅遊收入環比增長４６﹒８％。經營利潤

方面，餐飲外賣由第一季度的虧損０﹒７１億轉為盈利１２﹒５３億，市場最擔心的到店、酒店

及旅遊業務，經營溢利環比增長高達１７８﹒１％。而新業務第二季度仍錄得虧損。

筆者又將美團２０２０年第二季度的業績與２０１９年第四季度的業績作比較，分析本季與

疫情大規模爆發之前的區別。美團第二季度總收入比上年第四季度下跌只有１２％，餐飲外賣，

到店、酒店及旅遊，新業務分別下跌約７﹒５％，２８﹒５％及７﹒４％。換而言之，餐飲外賣

及新業務都已經恢復至疫情前超過９成的狀態。疫情打擊消費者對到店消費及出外旅遊的信心，

從而導致到店、酒店及旅遊業務恢復相對落後，亦是情理之中。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｉｏｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

