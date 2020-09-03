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03/09/2020 09:00

《法證攻防－林恩》美團（０３６９０）業務顯著復甦

　　《法證攻防》美團點評（０３６９０）八月尾公布第二季度業績，期內總收入同比增長
８﹒９％至２４７億元（人民幣，同下），經營溢利同比急增９５﹒５％至至２２億元，實現虧
轉盈。美團股價上周累計升幅逾８％，本周三再創上市新高２８０元。美團三大業務：餐飲外賣
，到店、酒店及旅遊，新業務分別佔總收入約５８﹒８％，１８﹒４％及２２﹒８％。新業務主
要包括共享單車，美團買菜，美團優選等，收入佔比超過到店、酒店及旅遊。新冠疫情下「宅經
濟」成為熱話，但從美團業績來看，「加速擴張」似乎言之過早，但「顯著復甦」卻是亮點。
　　第二季度內地疫情逐漸受控，美團業務收入增速強勁。對比２０２０年第一季度，第二季度
餐飲外賣收入增長錄得約５３﹒２％，而到店、酒店及旅遊收入環比增長４６﹒８％。經營利潤
方面，餐飲外賣由第一季度的虧損０﹒７１億轉為盈利１２﹒５３億，市場最擔心的到店、酒店
及旅遊業務，經營溢利環比增長高達１７８﹒１％。而新業務第二季度仍錄得虧損。
　　筆者又將美團２０２０年第二季度的業績與２０１９年第四季度的業績作比較，分析本季與
疫情大規模爆發之前的區別。美團第二季度總收入比上年第四季度下跌只有１２％，餐飲外賣，
到店、酒店及旅遊，新業務分別下跌約７﹒５％，２８﹒５％及７﹒４％。換而言之，餐飲外賣
及新業務都已經恢復至疫情前超過９成的狀態。疫情打擊消費者對到店消費及出外旅遊的信心，
從而導致到店、酒店及旅遊業務恢復相對落後，亦是情理之中。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》
　
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