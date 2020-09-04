《陸言堂－陳永陸》舊經濟股發力，留意中國平安

《陸言堂》美股的科技股終於出現大調整，不過是否代表音樂椅遊戲已完？在聯儲局的寬鬆

貨幣政策繼續維持下，相信市場會因為有流動性支持而不會出現大幅度的下跌情況，當然科技股

會因為估值偏高的因素影響，而令短期的波幅較大，所以相信納指的走勢會較為反覆，而道指的

走勢可能會相對平穩。



事實上，港股亦出現相同的情況，雖然藍籌轉換的因素，令部分科技股今日在低位有不錯的

支持，可是科網股短期的波幅相信會較大，除了因為可能受納指所影響，亦會受中美關係持續欠

佳所左右，其中騰訊（００７００）的ＷｅＣｈａｔ在美國的政策下，會否影響海外的業務，又

或者阿里巴巴（０９９８８）等股份會否被美國除牌，種種因素都會影響一眾科網股短期的表現

。



而今日港股跌幅可以收窄的主要原因，亦似乎不是科網股帶動，反而是一眾舊經濟股推動，

其中可以留意的是中國平安（０２３１８）。



要分析中國平安上半年的業績表現，其實要先留意中國平安發展成為一家涵蓋五大重要金融

服務板塊的企業，當中包括壽險和健康險、財險、銀行、資管和科技，其中保險類別佔的比重仍

然較大，為中國平安的收入主要支柱。



２０２０年上半年（按中國會計準則．下同），保險業務貢獻收入５１６２﹒９５億元（人

民幣．下同），佔總收入的８１﹒９６％；而營運利潤達５９３﹒６１億元，佔總營運利潤的

７９﹒８８％。其中，當中以壽險及健康險收入佔比最高。不過，要留意的是，如果撇除一次性

波動因素，當中包括金融資產的計價因素等，其實平保的營運利潤會較為理想，同時由於Ａ股近

日已顯著回升，所以平保的下半年營運利潤應該會較理想的表現。



另外，平保是所有內險股中，最先採用新國際會計準則，主要由於集團採用新會計準則

ＩＦＲＳ９的內險股，其他內險股都選擇在２０２１年才採用ＩＦＲＳ９，而有關的會計準則，

會導致利潤波動較大，加上疫情的影響，令業務出現一點波動，亦令有關的會計準則對利潤帶來

的短期影響更明顯，所以有分析如果將平保與其他內險股的中期業績作比較，其實有點不公平，

因為在不同的會計準則下，其實很難直接比較，不過由於平保最先採用此準則，所以明年的利潤

表現會較為穩定，這反而是投資者應該留意的因素。



最後要留意的是科技業務一直是平保近年著力打造的產業板塊，同時已通過上市來提升帳面

值，當中包括紐交所上市的金融壹帳通（ＯＣＦＴ）及汽車之家（ＡＴＨＭ－ＵＳ），港交所

（００３８８）上市的平安好醫生（１８３３），及正計劃上市的陸金所及平安醫保科技。除了

透過上市，實現潛在估值外，以上公司的收入和利潤貢獻其實十分不錯。單計今年上半年，金融

科技及醫療科技業務貢獻收入１５０﹒１９億元，按年增長０﹒４７％，佔總收入的２﹒３８％

；營運利潤為３４﹒３８億元，按年增長２２﹒７％，佔平保營運利潤總額的４﹒２９％，有關

利潤的潛力相當不錯。故此，所以平保在一眾內險股中，絕對是首選。《獨立股評人 陳永陸》



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