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即市新聞

04/09/2020 17:12

《陸言堂－陳永陸》舊經濟股發力，留意中國平安

　　《陸言堂》美股的科技股終於出現大調整，不過是否代表音樂椅遊戲已完？在聯儲局的寬鬆
貨幣政策繼續維持下，相信市場會因為有流動性支持而不會出現大幅度的下跌情況，當然科技股
會因為估值偏高的因素影響，而令短期的波幅較大，所以相信納指的走勢會較為反覆，而道指的
走勢可能會相對平穩。
　
　　事實上，港股亦出現相同的情況，雖然藍籌轉換的因素，令部分科技股今日在低位有不錯的
支持，可是科網股短期的波幅相信會較大，除了因為可能受納指所影響，亦會受中美關係持續欠
佳所左右，其中騰訊（００７００）的ＷｅＣｈａｔ在美國的政策下，會否影響海外的業務，又
或者阿里巴巴（０９９８８）等股份會否被美國除牌，種種因素都會影響一眾科網股短期的表現

　
　　而今日港股跌幅可以收窄的主要原因，亦似乎不是科網股帶動，反而是一眾舊經濟股推動，
其中可以留意的是中國平安（０２３１８）。
　
　　要分析中國平安上半年的業績表現，其實要先留意中國平安發展成為一家涵蓋五大重要金融
服務板塊的企業，當中包括壽險和健康險、財險、銀行、資管和科技，其中保險類別佔的比重仍
然較大，為中國平安的收入主要支柱。
　
　　２０２０年上半年（按中國會計準則．下同），保險業務貢獻收入５１６２﹒９５億元（人
民幣．下同），佔總收入的８１﹒９６％；而營運利潤達５９３﹒６１億元，佔總營運利潤的
７９﹒８８％。其中，當中以壽險及健康險收入佔比最高。不過，要留意的是，如果撇除一次性
波動因素，當中包括金融資產的計價因素等，其實平保的營運利潤會較為理想，同時由於Ａ股近
日已顯著回升，所以平保的下半年營運利潤應該會較理想的表現。
　
　　另外，平保是所有內險股中，最先採用新國際會計準則，主要由於集團採用新會計準則
ＩＦＲＳ９的內險股，其他內險股都選擇在２０２１年才採用ＩＦＲＳ９，而有關的會計準則，
會導致利潤波動較大，加上疫情的影響，令業務出現一點波動，亦令有關的會計準則對利潤帶來
的短期影響更明顯，所以有分析如果將平保與其他內險股的中期業績作比較，其實有點不公平，
因為在不同的會計準則下，其實很難直接比較，不過由於平保最先採用此準則，所以明年的利潤
表現會較為穩定，這反而是投資者應該留意的因素。
　
　　最後要留意的是科技業務一直是平保近年著力打造的產業板塊，同時已通過上市來提升帳面
值，當中包括紐交所上市的金融壹帳通（ＯＣＦＴ）及汽車之家（ＡＴＨＭ－ＵＳ），港交所
（００３８８）上市的平安好醫生（１８３３），及正計劃上市的陸金所及平安醫保科技。除了
透過上市，實現潛在估值外，以上公司的收入和利潤貢獻其實十分不錯。單計今年上半年，金融
科技及醫療科技業務貢獻收入１５０﹒１９億元，按年增長０﹒４７％，佔總收入的２﹒３８％
；營運利潤為３４﹒３８億元，按年增長２２﹒７％，佔平保營運利潤總額的４﹒２９％，有關
利潤的潛力相當不錯。故此，所以平保在一眾內險股中，絕對是首選。《獨立股評人　陳永陸》
　
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