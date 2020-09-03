黎智英涉恐嚇記者案罪名不成立

《經濟通通訊社３日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英於２０１７年參與維園六四
晚會期間，涉嫌恐嚇《東方日報》記者，黎否認一項刑事恐嚇罪，下午在西九龍裁判法院被裁定
罪名不成立。
裁判官認為事主Ｘ不誠實亦不可靠，作供期間迴避及自我保護，尤其在盤問下更見明顯，對
於簡單直接的問題亦多次迴避。裁判官裁決指，控方必須證明兩項控罪元素，才可裁定黎智英罪
名成立，包括黎智英確實作出威嚇會使事主Ｘ身體受到傷害、以及有意圖使事主Ｘ受驚。
（ｃｗ）
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