《日入而息》螞蟻集團傳下月中港上市，第三輪防疫基金或僅數十億

《今天重點》﹡螞蟻集團擬在本月底在港闖關，１０月集資３００億美元

﹡香港８月ＰＭＩ跌至４４，營商環境因收緊防疫而惡化

﹡恆生投資管理推恆生科技指數ＥＴＦ，入場費１５８２元，明日上市

﹡政府表示累計３７萬人完成普及檢測，發現６個陽性樣本；港府歡迎第三批

近２００名內地核酸檢測支援隊抵港；本港今新增８宗確診病例，１宗輸入

４宗無源頭個案

﹡第三輪防疫基金或僅數十億元，首要資助勒令關閉處所

﹡黎智英涉恐嚇記者案罪名不成立



《即日市況》﹡科指回吐２０３點，恆指反覆跌１１２點收２５００７



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒５８％，半導體遇利好消息逆市堅挺



《美元匯價》﹡美匯技術性反彈，留意反彈高位做空；歐元最新報１﹒１８１３╱１５，日

圓最新報１０６﹒４７╱４９



《公司資訊》﹡阿里（０９９８８）合夥人胡喜退出螞蟻金服法定代表人；螞蟻集團擬在本

月底在港闖關，１０月集資３００億美元

﹡大唐潼金（０８２９９）前執董李盛良清盤呈請已撤回

﹡向中國際（０１８７１）合營熱電公司出資５００萬元人民幣

﹡江山控股（００２９５）法院批准北京四方撤回對江山永泰提出的申索

﹡屈臣氏集團表示第二季全球電子商務增長逾９０％

﹡盈信控股（０００１５）私有化召開股東特別大會，倘通過下月２２日除牌

﹡美團（０３６９０）加碼社區團購，未來三個月將覆蓋２０個省份

﹡高銀金融（００５３０）及長壽花食品（０１００６）今早宣布停牌；高銀

金融停牌，涉須予公告交易

﹡報道指Ｉ﹒Ｔ（００９９９）主席旗下公司遭入稟追租２４次，恆隆地產：

續商討

﹡報道指重組協議包括長實可優先購何文田站項目，長實（０１１１３）與高

銀不評論

﹡數碼通（００３１５）推５Ｇ計劃限時升級優惠，可享１０００元月費回贈

﹡勵晶太平洋（００５７５）Ｆｏｒｔａｃｉｎ已獲准由處方藥轉為非處方藥

；勵晶太平洋收購長壽醫學公司ＤＬＩ，公司創辦人冀打進中國市場

﹡融信中國（０３３０１）８月份總合約銷售額按年升１０﹒１％

﹡大發地產（０６１１１）首８個月累計合同銷售額為１６０億元人民幣

﹡李氏大藥廠（００９５０）向聯交所提交了分拆建議書；李氏大藥廠附屬精

神病藥試驗有顯著統計差異，能有效快速起效

﹡銀城國際（０１９０２）８月總合約銷售額按年大增８７％

﹡睿見教育（０６０６８）大股東劉學斌在市場上購入合共１００萬股

﹡華興資本集團與浦發銀行達成長期戰略合作

﹡保誠（０２３７８）對未來數月保費表現樂觀，預料今年新造保單保費將回

升

﹡聯交所譴責三愛健康集團（０１８８９）延遲刊發業績，批評相關董事違反

責任

﹡恆生投資管理推恆生科技指數ＥＴＦ（０３０３２），入場費１５８２元，

明日上市

﹡信達生物（０１８０１）治療類風濕關節炎創新藥獲國家藥監局批准上市



《國企紅籌》﹡越秀地產（００１２３）８月合同銷售金額升１３２％至約７７億元人民幣

﹡兗州煤業（０１１７１）李偉擬因工作原因辭任公司副董事長

﹡首創置業（０２８６８）８月簽約金額升３１％至約３８﹒５億元人民幣



《神州民企》﹡正通汽車（０１７２８）被揭資金鏈斷裂，全國多家分店無法按時交車

﹡華南城（０１６６８）發２﹒５億美元優先票作債務融資

﹡花樣年（０１７７７）８月銷售５１億元人民幣，按年升７１％

﹡佳兆業（０１６３８）發２０２５年到期４億美元額外票據作債務融資

﹡中國恆大（０３３３３）８月份合約銷售金額按年增長７﹒７％

﹡雅居樂集團（０３３８３）８月份預售金額按年升１７﹒８％



《中國要聞》﹡８月財新中國服務業ＰＭＩ降至５４，就業疫後首擴張

﹡中國擬將支持第三代半導體產業寫入「十四五」規劃

﹡內蒙爆發大規模示威，通遼市公安通緝上百名示威者

﹡車險綜合改革指導意見：交強險總責任限額提至２０萬

﹡網信辦表示專項整治行動封禁違規主播帳號１０﹒５萬個

﹡銀保監首次通報銀行業消費投訴，國有大行佔比超三成

﹡字節跳動默認拿下支付牌照，張一鳴成合眾支付實控人

﹡商務部表示支持出口產品轉內銷，穩住外貿外資基本盤；堅決反對印度禁華

Ａｐｐ，濫用國家安全概念

﹡上海將進一步推廣「隨申碼」在生活場景中的應用

﹡外高橋集團擬１﹒８億元人民幣轉讓摩根大通證券兩成股權

﹡長租公寓密集爆雷，上海房地產經紀協會發布風險提示

﹡ＩＤＣ表示上半年中國無線耳機市場出貨量同比增２４％

﹡工信部表示首７月全國鋰離子電池產量同比跌０﹒５％

﹡券商Ａ股半年薪酬支出大增１６％，惟至少１５行裁員

﹡中債登表示境外機構連續第２１個月增持中國債券

﹡全國銀行間同業拆借中心發布債券匿名拍賣實施細則

﹡首８月深圳創業板ＩＰＯ數量、募資額同比翻番

﹡人行１２００億逆回購利率持平，淨投放２００億

﹡中方稱五角大樓軍事報告充滿偏見，曲解中國國防政策

﹡中國駐美使館敦促美方撤銷對中國外交官的不合理限制

﹡美在台協會將舉行經濟論壇，討論美歐日台重組供應鏈

﹡美國國務卿蓬佩奧：中國是美國最大單一外部威脅

﹡美國對中國外交官設限，華春瑩稱視乎情況作合理回應

﹡美國據報月內公布針對微信、ＴｉｋＴｏｋ禁令細節

﹡商務部回應Ｔｉｋｔｏｋ賣盤：新目錄不針對具體企業

﹡深圳出招「穩租金」，商品房最高補貼每平米１５００元

﹡廣州出台６６措施撐灣區金融發展，擬設廣州期貨交易所

﹡外媒表示印軍發動進攻，夜襲班公湖搶奪戰略前哨

﹡傳印度一名藏族特種部隊軍人於最近衝突中死亡

﹡美光擬９月中剎停供貨，華為首次面臨記憶體斷供

﹡英特爾表示遵守美國出口法規，確保獲准才繼續供應華為

﹡華為郭平稱繼續投資海思，鴻蒙系統研發進展勝預期

﹡國開行製造業資金合作計劃發放首筆貸款

﹡上期所修訂標準倉單交易管理辦法，增加質押業務規範

﹡富瀚微表示聯想控股實控企業受讓公司９﹒９％股份

﹡聯發科表示按計劃開發５奈米晶片，未來不缺席高階市場

﹡乘聯會表示８月第四周日均零售表現較強，同比增長７％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，蔡英文與捷克議長會面



《其他消息》﹡大律師公會表示林鄭三權分立說法不符合基本法

﹡交行支持金管局延長「預先批核還息不還本」計劃

﹡第三輪防疫基金或僅數十億元，首要資助勒令關閉處所

﹡立法會大樓將加強保安設施，加設共８至１０部閘機

﹡香港８月ＰＭＩ跌至４４，營商環境因收緊防疫而惡化

﹡華置荃灣馬角街工廈批拆樓紙，將重建２２﹒８萬呎

﹡新一期居屋不設展覽廳，售樓資料即日起上載網頁

﹡Ｖｉｓａ表示疫情期間，逾三分一港人更願意網上消費；上半年電子商貿交

易額增長１０個百分點

﹡深股通額度全日流走９﹒１２億元；滬股通額度全日用近１８億元，陸股通

淨流出１０億

﹡富時中國５０指數納入比亞迪、中芯及藥明生物

﹡黎智英涉恐嚇記者案罪名不成立



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診病例，１宗輸入４宗無源頭個案

﹡袁國勇稱現時不宜重開酒吧等處所，全民檢測有利通關

﹡政府表示累計３７萬人完成普及檢測，發現６個陽性樣本；港府歡迎第三批

近２００名內地核酸檢測支援隊抵港

﹡美國疾控中心表示各州１１月前需為分發疫苗做好準備

﹡一田上半年超市銷情升３９％，但百貨業錄雙位數跌幅

﹡周凱旋冀１０月推家用版檢測套裝，盼港勿成中央負擔

﹡社署逐步恢復資助幼兒中心及特殊幼兒中心服務

﹡國藥科技（０８１５６）設立口罩檢測實驗室

﹡許樹昌稱若疫情不再爆發，很大機會放寬至四人一枱

﹡貿發局稱將審視書展會否於１２月舉行

﹡楊潤雄稱２４所官校檢測中心在計劃結束將徹底清潔

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