《運籌帷幄－梁業豪》科技股短期調整應已展開

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和偏淡。昨天（３日）多隻大型科技股皆從高位顯著回跌，但這個現象於本

周末前出現，大家不應感到詫異。恆生科技指數總成交金額於跌市中增加，當然並非利好後市的

現象。本欄相信，本港科技股的短期調整已展開，特別是若美國科技股亦見頂回落，削弱本港科

技股的再升動力。提醒大家，納斯達克綜合指數已呈短期嚴重超買。

又若美國科技股於未來數個交易日內有力進一步上升，我們更應細心觀察本港科技股的相對

弱勢會否變得更加明顯。所有投機造好的行動暫時停止，最低限度亦應將用作圖利的注碼大幅縮

減。初步估計，調整期會維持個多星期；因此，投資者沒有需要急於入市增持現貨，可耐心挑選

吸納對象。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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