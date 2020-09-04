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即市新聞

04/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》科技股短期調整應已展開

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於偏好和偏淡。昨天（３日）多隻大型科技股皆從高位顯著回跌，但這個現象於本
周末前出現，大家不應感到詫異。恆生科技指數總成交金額於跌市中增加，當然並非利好後市的
現象。本欄相信，本港科技股的短期調整已展開，特別是若美國科技股亦見頂回落，削弱本港科
技股的再升動力。提醒大家，納斯達克綜合指數已呈短期嚴重超買。
　　又若美國科技股於未來數個交易日內有力進一步上升，我們更應細心觀察本港科技股的相對
弱勢會否變得更加明顯。所有投機造好的行動暫時停止，最低限度亦應將用作圖利的注碼大幅縮
減。初步估計，調整期會維持個多星期；因此，投資者沒有需要急於入市增持現貨，可耐心挑選
吸納對象。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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