《窩輪匯智－劉嘉輝》引伸波幅變得波動

《窩輪匯智》上周提到當正股已由價外變為深入價內的時候，持有輪證價格的變化以及結算

的計算方法。本周市場先升後回軟，後期更轉趨波動，恆指１００天線２４６４５點失而復得，

而恆指波幅指數則升至逾一個月的高位。

波幅回升，對輪證的部署有何影響？在條款選擇上又應該如何作部署？

首先，引伸波幅的高與低是市場對後市波動性的一個看法。要了解大市引伸波幅走勢，可參

考恆指波幅指數，該指數可視作先為大環境作個定調。其次就是要因應個股未來的波動性，去評

估到底引伸波幅現在是高還是低，並預期後市波幅將上升或下跌。

就以阿里（０９９８８）輪證的引伸波幅為例，步入上周後期正股波動性上升，周四波幅己

見上升，周五早段因正股跌幅加大，引伸波幅續升，但周五日內引伸波幅已有回落跡象，反映引

伸波幅自己亦變得波動。投資者入市投資認購或認沽證前，需自我判斷正股往後的波動性會否擴

大，因為波幅上升有機會令認購或認沽證於到期時變為價內的機會增加，從而令認購認沽證價值

增加。相反如投資者認為波幅有機會回落，不同條款的認購認沽證或多或少皆會受負面影響。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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