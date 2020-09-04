《缸邊隨筆－石鏡泉》Ｗｈｉｔｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ｓｉｅｇｅ

《缸邊隨筆》今日（４日）暫不談人仔升對揀股的影響，留待周一有較多篇幅談，先談美局

，因其可能帶來美股爆煲。



美股如要爆破，不是因缺水，而是因子彈飛。日期是２０２０年９月１７日至１１月３日。



今年的９月１７日，是九年前，佔領華爾街（Ｏｃｃｕｐｙ Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ）的

周年日。今年，美國的示威者正策劃由佔領華爾街，移師至華盛頓首都區的Ｌａｆａｙｅｔｔｅ

廣場，變成佔領白宮，剛發出的宣傳圖。



由佔領華爾街變成佔領白宮，主辦者謂（用其原文，免有誤解）：



﹒ａｎ ａｌｌｅｇｅｄ ｌａｃｋ ｏｆ ｐｒｏｇｒｅｓｓ ｏｎ Ｗａｌｌ

Ｓｔｒｅｅｔ ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ２００９ ｏｃｃｕｐａｔｉｏｎ；



﹒ａｎｄ ｔｈａｔ 「Ｔｒｕｍｐ ｉｓ ｔｒｙｉｎｇ ｔｏ ｓｔｅａｌ ｔｈｅ

ｅｌｅｃｔｉｏｎ……ａｎｄ ｔｈｉｎｇｓ ｃｏｕｌｄ ｔｕｒｎ ｖｅｒｙ ｕｇｌｙ

ｖｅｒｙ ｑｕｉｃｋｌｙ ａｓ Ｎｏｖｅｍｂｅｒ ３ｒｄ ａｐｐｒｏａｃｈｅｓ﹒」



有記者問ＦＢＩ叫給ｃｏｍｍｅｎｔ，ＦＢＩ叫記者找國安部去給ｃｏｍｍｅｎｔ。美國的

司法部門也被請給ｃｏｍｍｅｎｔ，美司法部門未曾置評。的確，點評呢？



這邊叫佔領白宮，特朗普則叫財政部不要對有亂事的州再給錢（ｄｅｆｕｎｄ）。



紐約州長則明言不歡迎特朗普去紐約，如他硬要來，請他帶軍隊來保護他。其他一些有重要

亂事的地區，也見到情況續亂。結果就是人人自危，人人買槍。



美國人的另個選擇自「戰亂」市區撤走，移去郊區、山區，故那些地區的房屋有需求。



設９月１７日至１１月５日，美國的示威活動出現第一滴血，華爾街的股市要淌多少血？謹

此報告。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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